Λιμάνια: Άνοδος 2,6% στη διακίνηση επιβατών το γ’ τρίμηνο

Αύξηση 2,6% κατεγράφη το γ’ τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2022 στη συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες, ενώ και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ’ τριμήνου του 2022 προς το γ’ τρίμηνο του 2021 είχε παρατηρηθεί αύξηση κατά 19,2%.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων δεν παρουσίασε μεταβολή το γ’ τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2022, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ’ τριμήνου του 2022 προς το γ’ τρίμηνο του 2021 είχε παρατηρηθεί μείωση κατά 3,1%.

Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στα ελληνικά λιμάνια παρουσίασε αύξηση κατά 2,6% το γ’ τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2022, ενώ και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ’ τριμήνου του 2022 προς το γ’ τρίμηνο του 2021 είχε παρατηρηθεί αύξηση κατά 3,3%.

Διακίνηση Επιβατών, Εμπορευμάτων και Κινητών Μονάδων στους Ελληνικούς Λιμένες (Γ' τρίμηνο 2023)

