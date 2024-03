Σομαλία: Αναφορές για ρεσάλτο σε πλοίο

Αναφορές για επιβίβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων σε πλοίο ανοικτά της Σομαλίας έλαβαν η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO και η εταιρεία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας Ambrey.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO, το περιστατικό συνέβη 600 ναυτικά μίλια ανατολικά της πρωτεύουσας της Σομαλίας, Μογκαντίσου.

«Μη εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν τώρα τον έλεγχο του πλοίου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η UKMTO, προσθέτοντας πως τα άτομα αυτά επιβιβάστηκαν στο πλοίο από ένα μικρό και ένα μεγάλο σκάφος.

Από την πλευρά της, η Ambrey σημείωσε σύμφωνα με το Reuters πως στο περιστατικό ανοικτά της Σομαλίας ενεπλάκησαν 20 ένοπλοι που επιβιβάστηκαν σε πλοίο ξηρού φορτίου με σημαία Μπανγκλαντές.

Κατά την ίδια πηγή, το πλοίο έπλεε προς τη Χαμρίγια, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από το Μαπούτο της Μοζαμβίκης, ενώ είναι αντικρουόμενες οι αναφορές σχετικά με το πού ακριβώς βρίσκεται το πλήρωμα.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για επίθεση πειρατείας, αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει ανησυχίες για επανεμφάνιση της σομαλικής πειρατείας στον Ινδικό ωκεανό, επισημαίνει το Reuters.

