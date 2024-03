Oriani Hellas: Διήμερο συνέδριο για τη ναυτιλία τον Μάιο

Επιλεγμένες καινοτόμες ψηφιακές και τεχνολογικές λύσεις από τη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Ελλάδα θα παρουσιαστούν στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, στο περιθώριο διήμερου συνεδρίου που διοργανώνει η Oriani Hellas για τη ναυτιλία, στις 13 και 14 Μαρτίου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Το χρηματοδοτούμενο από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, μέσω του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για την περίοδο 2014-2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Business Innovation Greece», το συνέδριο της Oriani καλωσορίζει έναν όμιλο εταιρειών στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας απο τη Νορβηγία και την Ισλανδία, στην Ελλάδα.

Εταιρείες που συμμετέχουν, Shipshave, Jotun, Exocy, Teco2030, Yara Marine Technologies, Ascenz Marorka, Shipnet, The Ship AS, Kongsberg, Sayfr, Seafair, Health4Crew, Dimeq, PaleBlue, ShipMed AS

Με την ευγενική παρουσία: METAVASEA (Ανθρωποκεντρική Μετάβαση για την Απανθρακοποίηση της Ναυτιλίας στην Ανατολική Μεσόγειο) / HELMEPA

Θέματα που θα καλυφθούν

Πρώτη μέρα – 13 Μαρτίου • Greener Shipping (Vessel Performance & Fuel Optimization): Hardware και software. Πώς μπορούν να βοηθήσουν στην διαχείρηση των αυξανόμενων κανονιστικών προκλήσεων, καθώς και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από τον ΙΜΟ. Τα θέματα που καλύπτονται συμπεριλαμβάνουν τον αυτοματισμό, καθώς και νέες τεχνολογίες πρόωσης και συστήματα βελτιστοποίησης καυσίμων. • Big Data: Αξιοποίηση της βελτιωμένης συνδεσιμότητας πλοίων και διερεύνηση λύσεων για καλύτερη μεταφορά δεδομένων από το πλήρωμα, καθώς και βελτιστοποιημένη διαχείριση των δεδομένων της εταιρείας στην ξηρά.

Δεύτερη μέρα – 14 Μαρτίου • Crew Training: Επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί η λειτουργία μιας ναυτιλιακής εταιρείας για την αποφυγή μελλοντικών ατυχημάτων εν πλώ, υιοθετώντας μια προληπτική και όχι αντιδραστική προσέγγιση. • Crew Health & Safety: Εστίαση στο πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, τα μέλη του πληρώματος και στη διασφάλιση και προστασία της ψυχικής και σωματικής τους υγείας. Πώς νέες λύσεις μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση των δεδομένων υγείας του πληρώματος, στηον καλύτερο έλεγχο του ιατρικού εξοπλισμού εν πλώ και στην ακριβέστερη εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του πληρώματος εν ώρα εργασίας.