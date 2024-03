Ερυθρά Θάλασσα: Επίθεση των Χούθι στο πλοίο Pinocchio

Με δύο αντιπλοϊκούς βαλλιστικούς πυραύλους στόχευσαν το φορτηγό πλοίο Pinocchio οι Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν υπήρξαν θύματα, ούτε σοβαρές ζημιές.

«Από τις 08:50 ως τις 12:50 (σ.σ. ώρες Σανάα· 07:50 ως 11:50 ώρες Ελλάδας), οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν τρομοκράτες Χούθι εκτόξευσαν δυο αντιπλοϊκούς βαλλιστικούς πυραύλους από περιοχές ελεγχόμενες από τους Χούθι εναντίον του εμπορικού πλοίου Pinocchio, σκάφους υπό σημαία Λιβερίας, συμφερόντων Σιγκαπούρης. Οι πύραυλοι δεν έπληξαν το σκάφος και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM).

Στην ανακοίνωσή της που ανήρτησε στο X (πρώην Twitter), η CENTCOM σημείωσε ακόμη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν, κατά τη διάρκεια έξι πληγμάτων «σε νόμιμη άμυνα», τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο υποβρύχιο σκάφος και 18 αντιπλοϊκούς πυραύλους σε τομείς ελεγχόμενους από τους Χούθι της Υεμένης.

March 11 Red Sea Update

Between 8:50 a.m. and 12:50 p.m. (Sanaa time) on March 11, Iranian-backed Houthi terrorists fired two anti-ship ballistic missiles from Houthi-controlled areas of into the Red Sea toward merchant vessel Pinocchio, a Singaporean-owned, Liberian-flagged… pic.twitter.com/NmXtLSsswT

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2024