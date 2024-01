Gibraltar Maritime Day: Ημέρα – θεσμός για τη ναυτιλιακή βιομηχανία

Για πρώτη φορά οργανώθηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Πειραιά, στον ιστορικό Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, η θεματική εκδήλωση με τίτλο “GIBRALTAR MARITIME DAY”, από την εταιρία Level Communications, για την Κυβέρνηση του Γιβραλτάρ και το Υπουργείο Ναυτιλίας του Γιβραλτάρ.

Σε αυτή την ιδιαίτερα επιτυχημένη ημέρα – θεσμό, η Υπουργός Ναυτιλίας, Gemma Arias – Vasquez (Minister for Maritime Affairs – Government of Gibraltar) και όλοι οι συμμετέχοντες φορείς, με επικεφαλής τη Ναυτιλιακή Διοίκηση του Γιβραλτάρ, Dylan Cocklan (Gibraltar Maritime Administrator – Gibraltar Maritime Administration),

τη Λιμενική Αρχή του Γιβραλτάρ, John Chio (CEO and Captain of the Port – Gibraltar Port Authority)

και το Πανεπιστήμιο, Aaron Lopez (Maritime Academy Manager – University of Gibraltar) είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν, να παρουσιάσουν τις δυνατότητες που έχουν και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν σε εμπορικές εταιρίες και σε εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας και του Yachting.

Όπως υπογράμμισε η Υπουργός Ναυτιλίας Gemma Arias – Vasquez, στην ομιλία της:

«Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για τη ναυτιλιακή βιομηχανία στο Γιβραλτάρ και είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ότι θα αξιοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε τις ανάγκες σας, τους προβληματισμούς σας και να δώσουμε λύσεις λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους».

Με την ολοκλήρωση των ομιλιών, ακολούθησε συζήτηση την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος της Ναυτεμπορικής Αντώνης Τσιμπλάκης.

Τέθηκαν σημαντικά ερωτήματα από πλοιοκτήτες, στελέχη της αγοράς, θεσμικούς φορείς, εκπροσώπους των επιμελητηρίων και προέκυψε γόνιμος διάλογος που οδήγησε σε χρήσιμα συμπεράσματα.

Η Υπουργός Ναυτιλίας, Gemma Arias – Vasquez στο τέλος της παρουσίασης, αφού ευχαρίστησε όλους τους καλεσμένους για την παρουσία και την ενεργή συμμετοχή τους, δήλωσε πως όλοι οι αρμόδιοι φορείς του Γιβραλτάρ, θα επεξεργαστούν και θα αξιοποιήσουν όλες τις πληροφορίες που συνέλεξαν, με απώτερο σκοπό την άμεση παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων.

Όλοι όσοι περευρέθησαν, στην εκδήλωση , κατέληξαν στο κοινό συμπέρασμα, πως το λιμάνι του Γιβραλτάρ, αδιαμφισβήτητα, κατέχει στρατηγικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και οφείλει να είναι η πρώτη επιλογή όλων των εταιριών στη Μεσόγειο.

Διοργάνωση: Level Communications

Χορηγός Επικοινωνίας: Ναυτεμπορική

Χορηγός ανθοσυνθέσεων· Kontogiannis Maitre Fleuriste.