Ιράν: Βίντεο από την κατάληψη του ελληνόκτητου τάνκερ

Βίντεο με την επιχείρηση κατά την οποία οι δυνάμεις του Ιράν κατέλαβαν το πρωί της Πέμπτης το δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων «St Nikolas», σημαίας Νήσων Μάρσαλ, της εταιρείας Empire Navigation, στον Κόλπο του Ομάν έδωσε στη δημοσιότητα η ιρανική τηλεόραση.

Στο βίντεο διακρίνονται ένοπλοι να προσγειώνονται με ελικόπτερα πάνω στο τάνκερ και να το καταλαμβάνουν.

Το τάνκερ, με πλήρωμα έναν Έλληνα δόκιμο πλοίαρχο και 18 Φιλιππινέζους, κατελήφθη από ομάδα ενόπλους ενώ βρισκόταν στα ανοιχτά του Ομάν.΄Εχει μεταφερθεί στο αγκυροβόλιο του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν.

Tο δεξαμενόπλοιο είχε φορτώσει τις προηγούμενες ημέρες στη Μπάσρα (Ιράκ) φορτίο περίπου 145.000 κ.μ. αργού πετρελαίου με προορισμό την Αλιάγα (Τουρκίας), μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Ο ναυλωτής του πλοίου είναι η Tupras.

Iran’s state-run media have released footage of the Islamic Republic Navy’s seizure of St. Nikolas (formerly known as Suez Rajan) oil tanker, which had previously been seized alongside a large cargo of Iranian crude oil by the US government last year. pic.twitter.com/7VBj8F964l

— Iran International English (@IranIntl_En) January 12, 2024