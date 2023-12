Πρωτοπόρος στην πράσινη μετάβαση η TEN

Δύο από τα πρώτα ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια με κινητήρα LNG ταξιδεύουν ήδη με τα «σινιάλια» της Tsakos Energy Navigation (ΤΕΝ).

Η εταιρεία, που φέτος γιορτάζει 30 χρόνια από την εισαγωγή της στις χρηματιστηριακές αγορές του εξωτερικού, ήταν από τις πρώτες ελληνικές ναυτιλιακές που προχώρησαν σε ναυπηγήσεις πλοίων με εναλλακτικά καύσιμα. Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο η ΤΕΝ παρέλαβε τα δύο πρώτα, ενώ τα υπόλοιπα δύο, τύπου aframax δεξαμενόπλοια με LNG κινητήρες αναμένεται να τα παραλάβει μέσα στο α’ τρίμηνο του 2024. Και τα τέσσερα πλοία είναι στο ελληνικό νηολόγιο και είναι τα πρώτα αυτής της κατηγορίας που υψώνουν την ελληνική σημαία.

Συνολικά η εταιρεία έχει έναν στόλο από 68 δεξαμενόπλοια όλων των τύπων, καθώς και τρία LNG carriers. Η συνολική χωρητικότητα του στόλου φτάνει τα 8,4 εκατ. dwt.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της ΤΕΝ, δρ Νικόλαος Τσάκος, στο σημείωμά του στο ESG report της εταιρείας για το 2022: «Καθώς ο εκσυγχρονισμός του στόλου είναι το κλειδί της επιτυχίας μας, συνεχίζουμε να πωλούμε παλαιότερα πλοία αντικαθιστώντας τα με νέα, πιο φιλικά προς το περιβάλλον, δεξαμενόπλοια. Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2023, παραλάβαμε τα δύο πρώτα δεξαμενόπλοια aframax με κινητήρα LNG και αναμένουμε ότι άλλα δύο θα ενταχθούν στον στόλο μας το πρώτο τρίμηνο του 2024».

Mακροχρόνιες ναυλώσεις

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσάκος: «Και τα τέσσερα πλοία έχουν μακροχρόνιες ναυλώσεις που συνδέονται με τις συμβάσεις ναυπήγησής τους. Με τη βιομηχανία μας να βρίσκεται σε μια μετάβαση προς την απεξάρτηση από τον άνθρακα, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε πλοία που είναι περιζήτητα από τους πελάτες μας, καλύπτοντας τις μεταφορικές τους ανάγκες για, τουλάχιστον, τα επόμενα 15 χρόνια. Ταυτόχρονα, παραμένουμε ανοιχτοί σε τεχνολογίες ουδέτερου άνθρακα, βελτιωμένους σχεδιασμούς πλοίων, μηχανών και καυσίμων, καθώς καθίστανται ευρέως διαθέσιμα και προσιτά».

Επισημαίνεται ότι η ΤΕΝ συμμετέχει ενεργά σε πολλές πρωτοβουλίες που σκοπό έχουν να δώσουν ώθηση στην πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας. Σε Οργανισμούς όπως οι Environmental Ship Index, Getting to Zero Coalition, Global Maritime Forum, Green Award Foundation και φυσικά στην HELMEPA.

Όσον αφορά τη στρατηγική της εταιρείας, υπογραμμίζει ότι το λειτουργικό μοντέλο που εφαρμόζει η εταιρεία «βοήθησε την TEN να περάσει με ασφάλεια και επιτυχία τις διάφορες κρίσεις που αντιμετώπισε η ναυτιλία από το 1993, βγαίνοντας κάθε φορά από αυτές ως ισχυρότερη και μεγαλύτερη εταιρεία.

Φυσικά, δεν θα βρισκόμασταν εκεί που είμαστε σήμερα αν το προσωπικό του γραφείου μας και οι ναυτικοί μας δεν είχαν εξαιρετική ποιοτική απόδοση 24 ώρες το 24ωρο, κάθε χρόνο. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να τους ευχαριστήσω όλους για τη σκληρή δουλειά, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους και να τους προσκαλέσω να συνεχίσουν να εργάζονται μαζί στην TEN για τα επόμενα 30, και όχι μόνο, χρόνια».

Επισημαίνεται ότι στα 20 χρόνια που διαπραγματεύεται η μετοχή της εταιρείας στον NYSE, η TEN έχει δημιουργήσει καθαρά έσοδα άνω των 2,5 δισ. δολαρίων και έχει πραγματοποιήσει αδιάκοπες πληρωμές κοινών και προνομιούχων μερισμάτων άνω των 750 εκατ. δολαρίων, ανεξάρτητα από την κυκλικότητα της αγοράς. Έχει εξασφαλίσει επίσης περισσότερα από 2,5 δισ. δολάρια σε ανεκτέλεστο υπόλοιπο ναυλοσυμφώνων.

To κοινωφελές έργο

Ο όμιλος Τσάκου πραγματοποιεί και ένα μεγάλο κοινωφελές έργο. Μεταξύ άλλων, ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και η οικογένειά του ίδρυσαν το 2008 το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης. Το έργο του βασίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες.

Στη ναυτική εκπαίδευση, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προαγωγή της ναυτοσύνης και τη συντήρηση των ναυτικών παραδόσεων, σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες και πολιτιστικές δράσεις.

Παράλληλα, το 2018 ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, θέλοντας να διατηρήσει ζωντανή τη ναυτική παράδοση στη χώρα μας, ίδρυσε τα Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών (TEENS). Η επιτυχία του εγχειρήματος είναι τέτοια που με απόφαση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 16 Φεβρουαρίου, το TEENS χαρακτηρίσθηκε ως Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (ΠΕΠΑΛ).

Οι διακρίσεις

Επισημαίνεται ότι ο δρ Νικόλαος Τσάκος βραβεύτηκε φέτος ως Πρόσωπο της Χρονιάς από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (HACC). Στην εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου τιμώνται κάθε χρόνο σημαίνοντα πρόσωπα του επιχειρείν και όχι μόνο, από την Ελλάδα και την ελληνοαμερικανική κοινότητα.

Παράλληλα, είναι και πάλι στη λίστα με τις 100 πιο ισχυρές προσωπικότητες της ναυτιλίας για το 2023, ενώ η Tsakos Energy Navigation επιλέχθηκε ως εταιρεία δεξαμενόπλοιων της χρονιάς στα Lloyd’s List Greek Shipping Awards.