ΙΤ Manager of the Year 2023 ο Δρ. Ματθαίος Μαχαίρας

Ο Δρ. Ματθαίος Μαχαίρας, CIO της Metrostar Management Corp. και αντιπρόεδρος της AMMITEC, τιμήθηκε με το βραβείο “ΙΤ Manager of the Year 2023”, στο πλαίσιο της ετήσιας τελετής απονομών του θεσμού “Manager of the Year”, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Την τελετή απονομής παρακολούθησαν περισσότερα από 550 στελέχη της επιχειρηματικής αγοράς, εκπρόσωποι της κυβέρνησης και θεσμικών φορέων, καθώς και δημοσιογράφοι.

Το βραβείο απονέμεται ετησίως στους managers που έχουν επιδείξει εξαιρετική ηγεσία, καινοτομία και αφοσίωση στην προώθηση του έργου του τομέα τους. Το βραβείο απονέμεται από μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, που αποτελείται από κορυφαίους επαγγελματίες της διοίκησης από διάφορους κλάδους.

Ο Δρ. Ματθαίος Μαχαίρας ηγείται της στρατηγικής ψηφιοποίησης και διαχειρίζεται τις λειτουργίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Metrostar από το 2016.

Κατέχει διδακτορικό Επιχειρησιακής Έρευνας από το ΕΜΠ και MBA από το Imperial College London. Κατά τη διάρκεια της 25χρονης καριέρας του στον τομέα της πληροφορικής, έχει αναπτύξει τη φήμη ενός ευέλικτου ηγέτη, ο οποίος δεν πτοείται από εμπόδια, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και επικεντρώνεται στην επίτευξη των στόχων αριστείας στον τομέα του.

Ο Δρ. Μαχαίρας έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφορικής στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Ένα σημαντικό έργο που ολοκλήρωσε πρόσφατα αφορά στον εκσυγχρονισμό της υποδομής ΙΤ της Metrostar, με στόχο τη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης και της μείωσης της έκθεσης σε κινδύνους.

Ο Δρ. Μαχαίρας είναι επίσης αντιπρόεδρος της AMMITEC, της Ένωσης Διευθυντών Πληροφορικής στη Ναυτιλία. Μέσω της AMIITEC, έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει στην ψηφιοποίηση της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας, της μεγαλύτερης στον κόσμο σε όρους χωρητικότητας και διαχείρισης πλοίων.

Μέσω αυτού του ηγετικού ρόλου, υπηρετεί την αποστολή της AMMITEC, διαμορφώνει την κατεύθυνση και τις πολιτικές της και έχει σημαντικό αντίκτυπο υποστηρίζοντας τους επαγγελματίες IT του ναυτιλιακού κλάδου.

Συχνά προσκαλείται ως ομιλητής σε διεθνή συνέδρια, όπου μοιράζεται τις γνώσεις και την εμπειρία του, προκειμένου να εμπνεύσει και να ενημερώσει του συμμετέχοντες για τα θέματα της ειδικότητάς του.