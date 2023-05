20 bulk carriers με αμμωνία έως το 2030

Στην πρώτη γραμμή γραμμή της πράσινης μετάβασης βρίσκεται η ελληνική ναυτιλία, η οποία συμμετέχει σε μεγάλα projects που λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο. Ένα από αυτά είναι και η ανάπτυξη ενός πράσινου διαδρόμου, the West Australia – East Asia Iron Ore Green Corridor Consortium, στο οποίο συμμετέχει και η Star Bulk, συμφερόντων Πέτρου Παππά.

Μια νέα μελέτη από την κοινοπραξία διαπιστώνει ότι πλοία που κινούνται με καθαρή αμμωνία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στις εμπορικές θαλάσσιες διαδρομές μεταφοράς σιδηρομεταλλεύματος μεταξύ της Δυτικής Αυστραλίας και της Ανατολικής Ασίας μέχρι το 2028 και να φτάσουν το 5% του συνόλου μέχρι το 2030.

Οι πράσινοι διάδρομοι είναι συγκεκριμένες εμπορικές διαδρομές στις οποίες προωθούνται και

υποστηρίζονται λύσεις μηδενικών εκπομπών για τη ναυτιλία. Αποτελούν έναν από τους βασικούς μοχλούς υποστήριξης της ναυτιλιακής βιομηχανίας και των κυβερνήσεων στην πορεία για την απαλλαγή του ναυτιλιακού τομέα από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η μελέτη δείχνει ότι τα βασικά στοιχεία για την υλοποίηση ενός πράσινου διαδρόμου Δυτικής Αυστραλίας-Ανατολικής Ασίας -συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πλοίων με κινητήρα

που χρησιμοποιεί αμμωνία, της πρόσβασης σε καθαρή αμμωνία (ως το πιθανότερο καύσιμο μηδενικών εκπομπών για την τροφοδοσία του διαδρόμου) και της διαθεσιμότητας των υποδομών- είναι εφικτά, υπό την προϋπόθεση ότι η ασφαλής χρήση αμμωνίας ως ναυτιλιακού καυσίμου θα επικυρωθεί και θα γίνει αποδεκτή.

Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι είναι εφικτό να πέσουν στο νερό bulk carriers που θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο την αμμωνία έως το 2028, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών, όπως οι κατάλληλοι κινητήρες, και οι κανονισμοί θα ακολουθήσουν τα

χρονοδιαγράμματα.

Στη μελέτη σημειώνεται ότι οι ποσότητες καθαρής αμμωνίας που θα χρειάζονται για να

καλύψουν τη συγκεκριμένη ζήτηση σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα θα είναι

διαθέσιμες.

Εάν η παραγωγή επεκταθεί όπως αναμένεται, η ζήτηση θα μπορούσε να καλυφθεί πλήρως

από την καθαρή αμμωνία που θα παράγεται στην Αυστραλία, ενώ εναλλακτικά θα μπορούσε επίσης να εισαχθεί και από άλλες περιοχές. Η μελέτη δείχνει επίσης ότι η περιοχή Pilbara της Αυστραλίας είναι μια βιώσιμη επιλογή για την αποθήκευση καυσίμων, αποφεύγοντας δαπανηρές αποκλίσεις από την εμπορική διαδρομή, ενώ και η Σιγκαπούρη παραμένει σε καλή θέση για να χρησιμεύσει ως κόμβος αποθήκευσης καυσίμων.

Εάν ο διάδρομος αναπτυχθεί σύμφωνα με το σενάριο της ανάλυσης, περισσότερα από 20 bulk carriers θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με καθαρή αμμωνία στον διάδρομο μέχρι το 2030 και να αυξηθούν σε περίπου 360 μέχρι το 2050. Στην κοινοπραξία, η οποία υποστηρίζεται από το Global Maritime Forum, συμμετέχουν η Star Bulk, η BHP, η Rio Tinto και η Oldendorff Carriers.

Σύμφωνα με τον Χάρη Πλακαντωνάκη, Chief Strategy Officer της Star Bulk: «Η στενή συνεργασία με τους επιχειρηματικούς μας εταίρους για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας των πράσινων καυσίμων και τεχνολογιών αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Star Bulk».

Από την πλευρά του ο Johannah Christensen, CEO του Global Maritime Forum, σημείωσε: «Η μελέτη καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον της βιομηχανίας να απαλλαγεί από εκπομπές που

προέρχονται από την αλυσίδα εφοδιασμού της στην περιοχή. Αυτό που χρειάζεται τώρα για να

επιταχυνθεί η ανάπτυξη αυτού του πράσινου διαδρόμου είναι η υποστήριξη του δημόσιου τομέα».

Σημαντικές προϋποθέσεις

«Η μελέτη αυτή μας επέτρεψε να εξετάσουμε τις δυνατότητες ζήτησης, προσφοράς και εφοδιασμού με καθαρή αμμωνία των πλοίων, στον διάδρομο Δυτικής Αυστραλίας-Ανατολικής Ασίας», επισημαίνει ο Χάρης Πλακαντωνάκης, Chief Strategy Officer της Star Bulk. Και συμπληρώνει: «Πρόκειται για μια σημαντική εμπορική διαδρομή για τα μεγαλύτερα πλοία μας. Μέσω αυτής της συνεργασίας, στοχεύουμε να ενισχύσουμε τις παράλληλες προσπάθειες που κάνει ο κλάδος για την αντιμετώπιση άλλων προκλήσεων που σχετίζονται με την αμμωνία ως

ναυτιλιακό καύσιμο, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοκόλλων ασφαλείας και των νέων σχεδίων μηχανών, και να συμβάλουμε στην προώθηση της κατανόησης σχετικά με την πορεία προς ένα πιο πράσινο μέλλον».

«Ενώ η ευκαιρία για την ανάπτυξη ενός πράσινου διαδρόμου Δυτικής Αυστραλίας-Ανατολικής Ασίας είναι εφικτή, η μελέτη περιγράφει επίσης σημαντικές προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για την επιτυχή ανάπτυξή του, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς συνεργασίας και της συντονισμένης δράσης μέσω της αλυσίδας αξίας του διαδρόμου και της ανάπτυξης κατάλληλων εμπορικών πλαισίων. Παράλληλα, ο Συνασπισμός Getting to Zero Coalition έχει συστήσει μια ομάδα εργασίας για τον διάδρομο σιδηρομεταλλεύματος Αυστραλίας-Αν. Ασίας».