Ο Τραμπ νιώθει «άσχημα» για τη Βασιλική Οικογένεια μετά τις εξελίξεις με τον πρίγκιπα Άντριου

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι νιώθει «άσχημα» για τη Βασιλική Οικογένεια μετά την αφαίρεση των τίτλων από τον πρίγκιπα Άντριου, ενώ θα μπορούσε επίσης να του αφαιρεθεί ο τιμητικός βαθμός του αντιναυάρχου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε για τις σκέψεις του σχετικά με την απόφαση του Βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει από τον αδελφό του τα αξίωμά του, μετά από περαιτέρω αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

«Είναι κάτι τρομερό αυτό που συνέβη στην οικογένεια», είπε ο κ. Τραμπ. «Ήταν μια τραγική κατάσταση. Είναι πολύ κρίμα. Λυπάμαι για την οικογένεια».

Ο Κάρολος αφαίρεσε από τον Άντριου (πλέον Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ) τους τίτλους του πρίγκιπα και του Δούκα της Υόρκης λόγω των σχέσεών του με τον Έπσταϊν την Πέμπτη.

Έχασε τους τελευταίους εναπομείναντες βασιλικούς τίτλους και προνόμια του μετά την μεταθανάτια δημοσίευση των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιουφρέ, ενός από τα θύματα του Έπσταϊν, η οποία αυτοκτόνησε τον Απρίλιο 2025.

Η Τζιουφρέ είχε κατηγορήσει τον Άντριου για σεξουαλική επίθεση και τον είχε μηνύσει τον Αύγουστο του 2021. Η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά για ένα ποσό που πιστεύεται ότι ήταν περίπου 12 εκατομμύρια λίρες.

Ο Άντριου αρνήθηκε τους ισχυρισμούς για σεξουαλική επίθεση που έκανε η Τζιουφρέ και έχει επανειλημμένα αρνηθεί κάθε αδίκημα.

Πηγή: Sky News