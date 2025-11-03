Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί 3 Ισραηλινών στρατιωτών που παρέδωσε η Χαμάς

Οι σοροί που παρέδωσε η Χαμάς την Κυριακή ταυτοποιήθηκαν ως εκείνες τριών Ισραηλινών στρατιωτών, οι οποίοι είχαν απαχθεί από την τρομοκρατική οργάνωση κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής», αναφέρει η ανακοίνωση, «ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε τις οικογένειες των ομήρων που έπεσαν στη μάχη ότι οι συγγενείς τους επαναπατρίστηκαν στο Ισραήλ και ταυτοποιήθηκαν».

Τα λείψανα ανήκουν στον Αμερικανοϊσραηλινό λοχαγό Όμερ Νεούτρα, 21 ετών, στον δεκανέα Οζ Ντανιέλ, 19 ετών, και στον συνταγματάρχη Ασάφ Χαμαμί, 40 ετών —τον υψηλότερου βαθμού αξιωματικό των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων που είχε απαχθεί από τη Χαμάς.

Από τους συνολικά 28 νεκρούς ομήρους που κρατούσε η οργάνωση στη Λωρίδα της Γάζας, οι ισραηλινές αρχές έχουν παραλάβει μέχρι στιγμής τις σορούς 20 εξ αυτών.