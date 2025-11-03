Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά το σεισμό 6,3 Ρίχτερ

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από τον σεισμό μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το βόρειο Αφγανιστάν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι τραυματίες υπολογίζονται σε πάνω από 320 .

Στις επαρχίες Μπαλχ και Σαμανγκάν «τραυματίστηκαν περίπου 320 συμπολίτες (μας) και σκοτώθηκαν πάνω από 20», δήλωσε ο Σαραφάτ Ζαμάν, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν, διευκρινίζοντας πως δεν πρόκειται παρά για ακόμη προσωρινό απολογισμό, σε βίντεο που διένειμε σε δημοσιογράφους.

Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:30 (ώρα Ελλάδας) στη Χολμ, στην επαρχία Σαμανγκάν, σε μικρή απόσταση από τη Μαζάρ-ι-Σαρίφ, στην οποία ζουν περίπου 500.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), έγινε σε βάθος 28 χιλιομέτρων. Ο σεισμός σήμανε πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού, γεγονός που υποδηλώνει ότι είναι πιθανό να υπάρξουν «σημαντικός αριθμός θυμάτων».

Η χώρα πλήττεται συχνά από σεισμούς, ιδιαίτερα στην οροσειρά Χίντου Κους, κοντά στο σημείο όπου τέμνονται η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Ο νέος φονικός σεισμός έπληξε το βόρειο Αφγανιστάν έπειτα από τη σεισμική δόνηση 6 βαθμών στα τέλη Αυγούστου στις επαρχίες Κουνάρ, Λαγκμάν και Νανγκαρχάρ. Εκείνη η σεισμική δόνηση χαρακτηρίστηκε η φονικότερη στην πρόσφατη ιστορία του Αφγανιστάν, καθώς στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 2.200 ανθρώπους, άφησε πίσω άλλους 4.000 τραυματίες και κατέστρεψε 7.000 σπίτια, σύμφωνα με τις αρχές των Ταλιμπάν.