Στήριξη Τραμπ στον Νετανιάχου για τη δίκη διαφθοράς: «Δεν τον μεταχειρίζονται σωστά, είναι άδικο»

Νέα παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ προς στήριξη του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε συνέντευξή του στο «60 Minutes» του CBS, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα «εμπλακεί» στη δίκη διαφθοράς «για να τον βοηθήσει λίγο».

Μιλώντας στη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Ντόνελ ο Τραμπ περιέγραψε τον Νετανιάχου ως «πολύ ταλαντούχο άνθρωπο» και «τον ηγέτη που χρειάζεται το Ισραήλ σε καιρό πολέμου».

«Δεν νομίζω ότι τον μεταχειρίζονται καλά. Είναι υπό δίκη για κάποια πράγματα, και δεν νομίζω ότι τον μεταχειρίζονται σωστά», είπε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Θα εμπλακούμε για να τον βοηθήσουμε λίγο, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο».

Η συνέντευξη καταγράφηκε την Παρασκευή και μεταδόθηκε την Κυριακή από το CBS.

Πούρα και σαμπάνια

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ παρεμβαίνει στις δικαστικές περιπέτειες του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο ισραηλινό κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα, είχε παρεκκλίνει από το κείμενό του και απηύθυνε δημόσια έκκληση στον πρόεδρο Ιτσάκ Χέρτζογκ να χαρίσει τον Νετανιάχου.

«Πού είναι το πρόβλημα με τα πούρα και σαμπάνιες; Ποιος στο καλό νοιάζεται;» είπε τότε, αναφερόμενος στις κατηγορίες για ακριβά δώρα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Παράλληλα, τον περασμένο Ιούνιο, ο Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα του, Truth Social, για να ζητήσει την ακύρωση της δίκης του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Οι υποθέσεις και οι κατηγορίες

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με τρεις διαφορετικές υποθέσεις για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης.

Κατηγορείται ότι:

έλαβε δώρα άνω των 200.000 δολαρίων από εύπορους επιχειρηματίες,

και ότι παραχώρησε ρυθμιστικά προνόμια εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε μεγαλοπαράγοντα τηλεπικοινωνιών με αντάλλαγμα ευνοϊκή κάλυψη στα ΜΜΕ.

Η δίκη του διαρκεί πάνω από τέσσερα χρόνια, λόγω των επαναλαμβανόμενων νομικών καθυστερήσεων που έχει επιδιώξει η υπεράσπισή του.

Πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Shin Bet έχει κατηγορήσει τον Νετανιάχου ότι χρησιμοποιεί την εκτελεστική του εξουσία για να καθυστερεί τη διαδικασία.

«Έπρεπε να τον πιέσω λίγο»

Στην ίδια συνέντευξη, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στις προσπάθειες για την εκεχειρία στη Γάζα, λέγοντας ότι είχε χρειαστεί να «πιέσει λίγο» τον Νετανιάχου για να την αποδεχθεί.

«Δεν μου άρεσαν ορισμένα πράγματα που έκανε – και είδατε τι έκανα γι’ αυτό», είπε, χωρίς να διευκρινίσει σε τι αναφερόταν.

Υποστήριξε πάντως ότι η εκεχειρία στη Γάζα είναι «σταθερή» και όχι «εύθραυστη», παρά τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Οι τελευταίες εξελίξεις με τους ομήρους

Στο περιθώριο της συνέντευξης, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος ότι η σορός του Ισραηλινοαμερικανού ομήρου Όμερ Νόιτρα επεστράφη από τη Χαμάς στο Ισραήλ, μαζί με τα λείψανα δύο ακόμη Ισραηλινών.

Είπε ότι μίλησε τηλεφωνικά με τους γονείς του Νόιτρα λίγο μετά την επιβεβαίωση από τον ισραηλινό στρατό.

Η σορός του Ιτάι Τσεν, του τελευταίου Αμερικανού ομήρου που παραμένει στη Γάζα, δεν έχει ακόμη επιστραφεί.