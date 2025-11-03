Αγγλία: Ήρωας – σιδηροδρομικός υπάλληλος έσωσε δεκάδες ζωές στην επίθεση με μαχαίρι – Ο ίδιος χαροπαλεύει

Ένας εργαζόμενος της βρετανικής σιδηροδρομικής εταιρείας LNER, που «έσωσε πολλές ζωές» παρεμβαίνοντας για να σταματήσει έναν άνδρα με μαχαίρι μέσα σε τρένο, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία κάνει λόγο για πράξη «ηρωισμού», ενώ το σοκ στη Βρετανία είναι τεράστιο.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, λίγο πριν τις 20:00 (τοπική ώρα), σε αμαξοστοιχία της London North Eastern Railway (LNER) που εκτελούσε το δρομολόγιο Doncaster – London King’s Cross, όταν σταμάτησε στο Huntingdon του Cambridgeshire.

Σύμφωνα με τη Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών (BTP), ένας 32χρονος άνδρας, ο μοναδικός ύποπτος για την επίθεση, συνελήφθη επιτόπου. Ένας 35χρονος που είχε επίσης συλληφθεί αφέθηκε ελεύθερος, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή.

Έντεκα άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ πέντε έχουν ήδη λάβει εξιτήριο. Ανάμεσά τους και ο εργαζόμενος της LNER που, σύμφωνα με την αστυνομία, προσπάθησε να εμποδίσει τον δράστη, σώζοντας δεκάδες επιβάτες.

«Έχοντας δει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, οι ενέργειές του ήταν πέρα από κάθε ηρωισμό», δήλωσε εκπρόσωπος της BTP.

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας

Οι αρχές ανακοίνωσαν «κύμα» ενισχυμένης αστυνομικής παρουσίας σε μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας, όπως Λονδίνο, Μπέρμιγχαμ, Λιντς, Γιορκ και Μάντσεστερ, έως τουλάχιστον την Τρίτη.

Αν και το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο, η αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατίας.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της BTP, Stuart Cundy, δήλωσε ότι η έρευνα «προχωρά με ταχύ ρυθμό» και ότι δεν αναζητείται άλλο άτομο σε σχέση με το περιστατικό. Ένα μαχαίρι έχει ήδη βρεθεί και κατασχεθεί από τις αρχές.

«Ήταν σαν να είχε αποστολή να μαχαιρώσει όποιον έβλεπε»

Η επιβάτιδα Αμίρα Οστάλσκι που ταξίδευε με φίλη της, περιέγραψε στη BBC τις στιγμές φρίκης μέσα στο βαγόνι: «Ήταν σαν να είχε αποστολή να μαχαιρώσει όποιον έβλεπε μπροστά του. Υπήρχε αίμα παντού, άνθρωποι φώναζαν “έχει μαχαίρι!” και προσπαθούσαν να τρέξουν μακριά. Κάποιοι ποδοπατήθηκαν».

Όπως είπε, βρισκόταν μόλις λίγες σειρές πίσω από τον σημείο της επίθεσης:

«Θα μπορούσα να είμαι εγώ η επόμενη. Ήταν ένα γεμάτο τρένο, επικρατούσε πανικός. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω ποτέ ξανά να καθίσω σε τρένο».

Ο οδηγός που πήρε τη σωστή απόφαση

Ο οδηγός του τρένου, Άντριου Τζόνσον, πρώην υπαξιωματικός του Βασιλικού Ναυτικού, αντέδρασε με ψυχραιμία. Όταν ενημερώθηκε για την επίθεση, επικοινώνησε με το κέντρο ελέγχου και ζήτησε να αλλάξει γραμμή το τρένο, ώστε να σταματήσει σε σταθμό με αποβάθρα.

Χάρη στην απόφασή του, το τρένο μπόρεσε να σταματήσει στο Χάντινγκτον και τα σωστικά συνεργεία επιβιβάστηκαν άμεσα – κάτι που, σύμφωνα με την αστυνομία, αποδείχθηκε σωτήριο.

Ο συνδικαλιστής Nigel Roebuck, από το σωματείο Aslef, επαίνεσε τον οδηγό:

«Έκανε ακριβώς ό,τι έπρεπε, με θάρρος και αποφασιστικότητα, στις πιο δύσκολες συνθήκες».

«Πραγματικοί ήρωες εκείνη τη μέρα»

Άλλος επιβάτης, ο Τόμας Μακλάχαν, είπε ότι είδε πολλούς ανθρώπους να βοηθούν τους τραυματίες:

«Ήταν πολλοί οι ήρωες εκείνη τη μέρα. Άνθρωποι που έδιναν κουβέρτες, θερμαντικά, βοήθεια σε όσους αιμορραγούσαν».

Ένας άνδρας, πρόσθεσε, τραυματίστηκε στο πρόσωπο προσπαθώντας να προστατεύσει ένα κορίτσι από τον δράστη.

«Έδειξε πραγματική ανιδιοτέλεια – πήρε το χτύπημα για να τη σώσει», είπε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της LNER, Ντέιβιντ Χορν, εξέφρασε τη θλίψη της εταιρείας και των εργαζομένων:

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όλους όσοι επλήγησαν, ειδικά με τον συνάδελφό μας που δίνει μάχη για τη ζωή του και την οικογένειά του. Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση και επαγγελματική ανταπόκρισή τους».

Σήμερα, Δευτέρα, η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, αναμένεται να προβεί σε δήλωση στη Βουλή των Κοινοτήτων για το περιστατικό που έχει συγκλονίσει τη Βρετανία.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από BBC