Ισραήλ: Υπό κράτηση η κορυφαία νομικός των ενόπλων δυνάμεων – Είχε εγκρίνει τη διαρροή βίντεο που κατέγραφε την κακοποίηση Παλαιστινίου

Πρώην νομικός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ που παραιτήθηκε την Παρασκευή τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας για τη διαρροή τον Αύγουστο του 2024 βίντεο που φέρεται να δείχνει την κακοποίηση παλαιστινίου κρατούμενου, αποκάλυψε η εφημερίδα Times of Israel.

Ο λόγος για την Γιφάτ Τόμερ-Γερουσάλμι. Σε βάρος της υπάρχουν υποψίες ότι παρακώλυσε αστυνομική έρευνα για τη διαρροή. Στην επιστολή της παραίτησής της φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για τη διαρροή και δημοσιοποίηση του επίμαχου οπτικού υλικού τονίζοντας πως σκοπός της ήταν να «καταπολεμήσει την ψευδή προπαγάνδα εναντίον των στρατιωτικών αρχών επιβολής του νόμου».

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, υπό κράτηση τέθηκε επίσης ο πρώην επικεφαλής στρατιωτικός εισαγγελέας Ματάν Σολομός, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.

Το βίντεο

Το βίντεο, από κάμερα επιτήρησης, εικονίζει στρατιώτες καθώς φέρονται να κακοποιούν τον κρατούμενο, κατηγορούμενο πως είναι μέλος της Χαμάς, στο στρατιωτικό κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν, στο νότιο Ισραήλ, τον Ιούλιο του 2024.

Ο ξυλοδαρμός του ωστόσο δεν διακρίνεται καθαρά, καθώς οι στρατιώτες σχηματίζουν τείχος με ασπίδες που υψώνουν γύρω από τον κρατούμενο.

Ο άνδρας χρειάστηκε να εισαχθεί σε νοσοκομείο, κατά τον ισραηλινό Τύπο.

Έρευνα

Η ισραηλινή αστυνομία έχει ανακοινώσει πως βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να εξακριβωθεί αν στελέχη της στρατιωτικής εισαγγελίας ενέχονται στην αποκάλυψη του οπτικού υλικού.

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος πέντε εφέδρων για το επεισόδιο. Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων διαψεύδουν την καταγγελία ότι ο κρατούμενος υπέστη επίσης σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε χθες την αποκάλυψη του βίντεο, που χαρακτήρισε «ίσως τη σοβαρότερη επίθεση σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων που έχει υποστεί το Ισραήλ από την ίδρυσή του», τονίζοντας ότι θα διενεργηθεί «ανεξάρτητη» και «αμερόληπτη» έρευνα για τη διαρροή του, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Times of Israel.

Η διαρροή

Η Γιφάτ Τόμερ-Γερουσάλμι έγραψε ιστορία το 2021 όταν έγινε η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε στη θέση της κορυφαίας εισαγγελέα του ισραηλινού στρατού.

Η 50χρονη Γιφάτ Τόμερ-Γερουσάλμι παραιτήθηκε την Παρασκευή από τη θέση της περίπου μία ώρα αφότου ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ επιχείρησε να την απομακρύνει, αφού παραδέχτηκε ότι διέρρευσε ένα βίντεο που περιέγραφε λεπτομερώς την κακοποίηση Παλαιστινίων κρατουμένων στο στρατιωτικό κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν.

«Ενέκρινα τη διαρροή αποδεικτικών στοιχείων στα μέσα ενημέρωσης σε μια προσπάθεια να διαχειριστώ την ψευδή προπαγάνδα κατά των αξιωματούχων επιβολής του νόμου στον στρατό», έγραψε στην επιστολή παραίτησής της. «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που εστάλησαν στα μέσα ενημέρωσης από αυτήν τη μονάδα. Με βάση αυτή την ευθύνη, αποφάσισα επίσης να ολοκληρώσω τον ρόλο μου».

Η απόφασή της ακολούθησε μια εξέλιξη που συγκλόνισε ολόκληρο το κατεστημένο της άμυνας στο Ισραήλ την Τετάρτη, όταν η Τόμερ-Γερουσάλμι τέθηκε σε διαθεσιμότητα υπό το φως της έρευνας σχετικά με τη διαρροή του βίντεο.

Δεν είναι σαφές γιατί η Τόμερ-Γερουσάλμι τέθηκε σε αναστολή τώρα, καθώς η υπόθεση έγινε γνωστή τον Ιούλιο του 2024. Ωστόσο, υπήρξαν αναφορές ότι η εκπρόσωπός της ενημέρωσε πρόσφατα την Σιν Μπετ (Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας) για τη διαρροή των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων και ότι η Τόμερ-Γερουσάλμι είχε εγκρίνει τη διαρροή.