Ο Τραμπ κατηγορεί τη Ρωσία και την Κίνα για μυστικές πυρηνικές δοκιμές

Μετά την εντολή προς τον αμερικανικό στρατό να επαναλάβει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, για πρώτη φορά εδώ και 33 χρόνια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τη Ρωσία και την Κίνα ότι διεξάγουν κρυφά υπόγειες πυρηνικές δοκιμές.

Όπως είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο CBS και μεταδόθηκε την Κυριακή, οι δύο χώρες διεξάγουν «δοκιμές» πυρηνικών όπλων «αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό».

«Η Ρωσία κάνει δοκιμές, και η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», υποστήριξε. «Θα κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Η Βόρεια Κορέα κάνει δοκιμές. Το Πακιστάν κάνει δοκιμές», συνέχισε.

«Ξέρετε, όσο ισχυρά κι αν είναι (τα πυρηνικά όπλα), ο κόσμος είναι μεγάλος. Δεν ξέρετε απαραιτήτως πού κάνουν τις δοκιμές. Κάνουν υπόγειες δοκιμές, σε βάθος, όπου ο κόσμος δεν ξέρει στ’ αλήθεια τι γίνεται. Νοιώθεις μια μικρή δόνηση. Κάνουν δοκιμές κι εμείς δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε», επέμεινε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αρχικά γνωστό ότι έδωσε εντολή να ξαναρχίσουν οι δοκιμές πυρηνικών όπλων λίγο πριν από τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα. Τότε άφησε να εννοηθεί ότι δεν ήταν η Κίνα που είχε προκαλέσει αυτή την απόφαση, λέγοντας σε δημοσιογράφο ότι «είχε να κάνει με άλλους», «φωτογραφίζοντας» τη Ρωσία και τις δύο δοκιμές που πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες, για την πυρηνοκίνητη τορπίλη Poseidon που δύναται να φέρει πυρηνική κεφαλή και φέρεται να είναι ικανή να καταστρέφει παράκτιες περιοχές σηκώνοντας ραδιενεργά κύματα και για τον πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Burevestnik.