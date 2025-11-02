Ο πόλεμος στην Ουκρανία πιο περίπλοκος και επικίνδυνος από ποτέ

Τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν στην καρδιά της ανατολικής ουκρανικής πόλης Ποκρόφσκ, μεταδίδει το Ουκρανικό φιλοκυβερνητικό στρατιωτικό κανάλι Deep State στο Telegram, χωρίς να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ουκρανός αρχιστράτηγος Αλεξάντρ Σύρσκι δηλώνει πάντως ότι η επιχείρηση για την εκδίωξη των ρωσικών δυνάμεων από την στρατηγικής σημασίας πόλη, συνεχίζεται.

Εκατοντάδες Ρώσοι στρατιώτες έχουν διεισδύσει στις ουκρανικές γραμμές γύρω από το Ποκρόφσκ και το Κίεβο προσπαθεί να σταματήσει την πτώση της πόλης αναπτύσσοντας ειδικές δυνάμεις πίσω από τις ρωσικές γραμμές.

Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές στην υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών HUR, ανέφεραν ότι μια μονάδα κομάντο αποβιβάστηκε με ελικόπτερο για να υπερασπιστεί την ασφάλεια των γραμμών ανεφοδιασμού προς το Ποκρόφσκ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ισχυρίστηκε ότι οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις έχουν «εξοντωθεί».

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες ανεξάρτητες αναφορές για τα γεγονότα, αλλά είναι σαφές πώς αν πέσει το Ποκρόφσκ στα χέρια των Ρώσων δεν υπάρχουν άλλα σοβαρά οχυρωματικά έργα για να ανακόψουν την προέλαση τους, σχεδόν ως το Κίεβο. « Για αυτό άλλωστε ο Πούτιν έχει εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις με τον Τραμπ, ώστε να βρεθεί σε θέση ισχύος μετά την κατάληψη του Ποκρόφσκ» λένε στη Ναυτεμπορική, βετεράνοι στρατιωτικοί αναλυτές.

Χειμώνας αβεβαιότητας

Η Ουκρανία, αλλά και η Ευρώπη που εξακολουθεί να στηρίζει το Κίεβο, αντιμετωπίζουν έναν χειμώνα αβεβαιότητας. «Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι πλέον απλώς μια σύγκρουση στην πρώτη γραμμή στην Ανατολική Ευρώπη. Έχει εξελιχθεί σε έναν πολύπλευρο, ψυχολογικά και στρατιωτικά εξαντλητικό πόλεμο που επηρεάζει άμεσα την Ευρώπη στο σύνολό της», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

«Τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να αποκτήσουν εδαφικά κέρδη, ενώ ο ουκρανικός στρατός δύσκολα κρατάει τις θέσεις του, υποστηριζόμενος από τις δυτικές αποστολές όπλων», προσθέτουν.

Η Ουκρανία προσπαθεί βέβαια με επιθέσεις στη ρωσική ενδοχώρα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, σε πόλεις όπως το Μπριάνσκ, το Μπέλγκοροντ, ακόμη γύρω από τη Μόσχα, να αυξήσει ενεργά την πίεση στη Ρωσία. Αυτές οι επιχειρήσεις όχι μόνο αποδυναμώνουν τις στρατιωτικές υποδομές, αλλά επηρεάζουν και την ψυχολογία του ρωσικού πληθυσμού, αυξάνουν την εγχώρια πολιτική πίεση στο Κρεμλίνο και προκαλούν εικασίες για περαιτέρω κλιμάκωση, όχι μόνο στη Δύση.

Την ίδια ώρα όμως, και η Ουκρανία υποφέρει από στοχευμένες ρωσικές επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, οι οποίες διαταράσσουν σοβαρά την καθημερινή ζωή και έχουν ως αποτέλεσμα, υψηλό αριθμό θυμάτων.

Σε ουκρανικές πόλεις που έχουν βομβαρδιστεί πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες , ο φόβος και η ανασφάλεια διαπερνούν την καθημερινή ζωή.

«Η ανησυχία για έναν ακόμη χειμώνα πολέμου είναι εμφανής. Μπορει να ήταν αισθητή από το 2022, αλλά ποτέ πριν δεν έχει συζητηθεί τόσο ανοιχτά και ευρέως. Η κόπωση και η απογοήτευση αυξάνονται αργά αλλά σταθερά επικίνδυνα – στις περιοχές της πρώτης γραμμής, αλλά και όλο και περισσότερο στη δυτική Ουκρανία, η οποία πρόσφατα υπέστη μαζικές επιθέσεις», τονίζουν Ευρωπαίοι διπλωμάτες. «Πολλοί Ουκρανοί αναρωτιούνται για πόσο ακόμη μπορεί και πρέπει να αντέξει η χώρα τους αυτόν τον πόλεμο φθοράς»

Η εσωτερική ενότητα καταρρέει

Ο επερχόμενος χειμώνας θα μπορούσε να αποδειχθεί μια δοκιμασία. Η καταστροφή των υποδομών και η κατάσταση στην πρώτη γραμμή και στις εμπόλεμες ζώνες θέτουν σε δοκιμασία τόσο τον στρατό όσο και τον άμαχο πληθυσμό στην Ουκρανία. Μια πιθανή ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια του χειμώνα, σε συνδυασμό με τις ενεργειακές ελλείψεις, θα μπορούσε να κλονίσει την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας.

Σαν να μην έφτανε ο πόλεμος για την Ουκρανία, αντιμετωπίζει επίσης ολοένα και πιο σοβαρά εσωτερικά προβλήματα – που οφείλονται στον πόλεμο, αλλά όχι αποκλειστικά.

Η διαφθορά παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα, ιδίως στο πλαίσιο της δυτικής βοήθειας.

Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ξέσπασε ένα σκάνδαλο διαφθοράς που αφορούσε κονδύλια για την άμυνα της πόλης πριν από λίγους μήνες, προκαλώντας οργή σε εθνικό επίπεδο.

Ο δήμαρχος της Οδησσού, Χέναντι Τρουχάνοφ – ο οποίος αντιμετωπίζει επίσης σοβαρές κατηγορίες για διαφθορά εδώ και χρόνια – είδε τον πρόεδρο Ζελένσκι να ανακαλεί πρόσφατα την υπηκοότητά του, επειδή η ουκρανική μυστική υπηρεσία ισχυρίστηκε ότι ανακάλυψε ότι κατέχει επίσης ρωσικό διαβατήριο. Έκτοτε, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας βρίσκεται υπό στρατιωτική διοίκηση. Επιπλέον, οι εκκλήσεις για εκλογές γίνονται όλο και πιο έντονες μεταξύ του πληθυσμού. Ωστόσο, ο Ζελένσκι το απορρίπτει , εμμένοντας στη θέση ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν μόνο μετά το τέλος του πολέμου.

Τι κάνει ο Τραμπ

Η συνολική γεωπολιτική κατάσταση φαίνεται πιο περίπλοκη από ποτέ. Η σχέση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν ρίχνει μια επιπλέον σκιά στη σύγκρουση. Η παράδοση των πυραύλων Tomahawk, την οποία πρότεινε ο Τραμπ, δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, παρά το πράσινο φως του αμερικανικού Πενταγώνου.

Μια δεύτερη συνάντηση Τραμπ -Πούτιν έχει γίνει λιγότερο πιθανή, αλλά θεωρητικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε διπλωματική λύση.

Η επόμενη κίνηση του Τραμπ μπορεί για άλλη μια φορά να είναι κρίσιμη, αλλά κανείς δεν τολμά να προβλέψει ποια κατεύθυνση μπορεί να πάρει.

Το Ζήτημα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και των πιθανών εδαφικών παραχωρήσεων παραμένει εξαιρετικά αμφιλεγόμενο.

Η επίσημη θέση της ουκρανικής κυβέρνησης είναι ότι η ανακατάληψη των κατεχόμενων εδαφών αποτελεί προτεραιότητα, αλλά ο Ζελένσκι τελευταία προτείνει όλο και περισσότερο το «πάγωμα» της πρώτης γραμμής ως βιώσιμο συμβιβασμό – τόσο για να κατευνάσει τον Αμερικανό πρόεδρο όσο και γνωρίζοντας ότι ο Πούτιν δεν θα συμφωνήσει με αυτό.

«Το γεγονός είναι ότι οι διεθνείς προσπάθειες διαμεσολάβησης, ιδίως από τις ΗΠΑ και τα ευρωπαϊκά κράτη, έχουν μέχρι στιγμής αποφέρει ελάχιστα απτά αποτελέσματα», τονίζουν Ευρωπαίοι διπλωμάτες.