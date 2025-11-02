Πώς να εντοπίσετε έναν κοινωνικό βρικόλακα (και μπορεί να είστε εσείς)

Όλοι γνωρίζουμε κάποιον που του αρέσει υπερβολικά ο ήχος της φωνής του. Ο κοινωνικός βρικόλακας που διψά για προσοχή, καθορίζει τη συζήτηση και απορροφά την ενέργεια από το δωμάτιο. Eπισκιάζει όλους τους άλλους, μετατρέποντάς τους σε ζόμπι, που συμφωνούν σιωπηλά απλώς κουνώντας το κεφάλι.

Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός αν ο κοινωνικός βρικόλακας είστε εσείς.

Η Ντέμπι Κίναν έμπειρη ψυχοθεραπεύτρια, αποκαλύπτει μιλώντας στην Telegraph: «Όλοι έχουμε τυφλά σημεία στη συμπεριφορά μας. Μπορεί να παρατηρήσετε κάποιον άλλο να συμπεριφέρεται έτσι, αλλά δεν το αντιλαμβανόμαστε πάντα όταν αφορά εμάς. Υπάρχει ένας γνωστός ψυχολογικός όρος για αυτό: «η ψευδαίσθηση της ασύμμετρης αντίληψης».

«Ενώ νομίζετε ότι είστε διασκεδαστικός και συναρπαστικός, στην πραγματικότητα μπορεί να κυριαρχείτε στον χώρο».

Πώς να αναγνωρίσετε έναν κοινωνικό βρικόλακα:

Μετά από κάθε συνάντηση νιώθετε εξαντλημένοι

Σχεδόν δεν σταματούν να μιλάνε, με μακροσκελείς «μονολόγους», για όλα όσα έχουν να κάνουν με τους ίδιους. Είναι εξαντλητικό. Επιπλέον, παρεμβάλλονται στις συζητήσεις ή παίρνουν τον λόγο αμέσως πράγμα που σημαίνει ότι δεν ακούνε ποτέ πραγματικά ούτε ενδιαφέρονται για ό,τι έχουν να πουν οι άλλοι.

Η Dee Johnson, σύμβουλος πιστοποιημένη από το BACP, την ανεξάρτητη οργάνωση που εκπροσωπεί τους επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές στο “Ηνωμένο Βασίλειο, λέει: «Ένας κοινωνικός βρικόλακας καταλαμβάνει τη συζήτηση, το χρόνο και την προσοχή. Κυριολεκτικά αναλαμβάνει τον έλεγχο. Συχνά, αυτό το άτομο στερείται ενσυναίσθησης για τους άλλους και δυσκολεύεται να καταλάβει τα σημάδια ότι είναι αυταρχικό

Την επόμενη φορά που θα βρεθείτε σε μια κοινωνική περίσταση, προσπαθήστε να “διαβάσετε” την ατμόσφαιρα, να επικεντρωθείτε στο να ακούτε να κάνετε ερωτήσεις. Αναζητείστε σημάδια ενόχλησης, όπως άτομα που φαίνονται βαριεστημένα ή εγκαταλείπουν την ομήγυρη.Υπάρχει η πιθανότητα να είστε εσείς αυτός που μονοπωλεί τη συζήτηση.

Θέλουν απεγνωσμένα να τους προσέξουν

Αυτό που φοβούνται περισσότερο οι κοινωνικοί βρικόλακες είναι να τους αγνοούν. Η υπερβολική τους ανάγκη για επιβεβαίωση είναι ένδειξη ότι δεν την λαμβάνουν από μέσα τους και έτσι στέκονται επίμονα στο προσκήνιο σε μια απελπισμένη προσπάθεια να αποκτήσουν δόξα.

Η υπερβολική τους ανάγκη για επιβεβαίωση αποτελεί ένδειξη ότι δεν την αντλούν από μέσα τους και γι’ αυτό βρίσκονται επίμονα στο προσκήνιο, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να καταξιωθούν.

Η Keenan εξηγεί: «Συνήθως, αυτό το είδος συμπεριφοράς πηγάζει από χαμηλή αυτοεκτίμηση, η οποία μπορεί να διαμορφωθεί από πρώιμες εμπειρίες ή τραύματα. Ίσως ως παιδιά να ζούσαν στη σκιά ή να είχαν έναν κυρίαρχο γονέα ή αδελφό που τους έκανε να νιώθουν ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα να έχουν αναπτύξει κοινωνικό άγχος.

Πάντως μια τέτοια η συμπεριφορά τους μπορεί να είναι περιστασιακή. Μπορεί να περνάνε μια δύσκολη περίοδο, όπως διαζύγιο, κατάθλιψη ή εμμηνόπαυση. Έχοντας αυτό κατά νου, είναι χρήσιμο να δείξετε συμπόνια.

Δεν μπορούν να σταματήσουν να μιλάνε για τον εαυτό τους

Ένας κοινωνικός βρικόλακας έχει σίγουρα ένα αγαπημένο θέμα. Τον εαυτό του. Αλλά ενώ το να βρίσκονται στο προσκήνιο μπορεί να τους εξυπηρετεί αρχικά, η ειρωνεία είναι ότι με την συμπεριφορά τους, «αυτοσαμποτάρονται»

«Σύντομα, οι άλλοι θα απομακρυνθούν, ή ακόμα και θα τους αποφεύγουν εντελώς. Έτσι, καταλήγουν στο χειρότερο δυνατό σενάριο – την εγκατάλειψη».

Επιθέσεις «αγάπης»

«Είναι αρκετά συνηθισμένο για αυτούς να χρησιμοποιούν κομπλιμέντα για να πάρουν αυτό που θέλουν», εξηγεί η Johnson . «Θα σου πουν ότι είσαι υπέροχος, αξιαγάπητος, ο καλύτερος φίλος που είχαν ποτέ. Αυτό σε τραβάει στον κόσμο τους, ενθαρρύνοντάς σε να πιστέψεις ότι είναι και αυτοί υπέροχοι. Αμέσως, έχουν ένα προσεκτικό ακροατήριο.

«Στη συνέχεια, αν αμφισβητήσεις ποτέ τη μεγαλοπρέπειά τους, μπορούν να μετατραπούν σε θύματα , αναγκάζοντάς σε να τους λυπηθείς λέγοντας κάτι όπως: «Πάντα ήμουν καλός μαζί σου, πώς μπορείς να εναντιώνεσαι σε μένα;» Αυτή είναι μια άλλη εκδήλωση της ανασφάλειάς τους που εκδηλώνεται με πολύπλοκους τρόπους».

Υποτιμούν τη γνώμη σου

Ποιος δεν θα εξοργιζόταν με τον Tom Buchanan, από το The Great Gatsby, ο οποίος χρησιμοποιεί την αδιάκοπη φλυαρία του για να διακόπτει και να χλευάζει τους άλλους, προκειμένου να επιβάλλει τον έλεγχο και την εξουσία του. Επομένως, καλή τύχη αν θέλετε να εκφράσετε τη γνώμη σας σε έναν κοινωνικό βρικόλακα: δεν θέλουν να την ακούσουν – εκτός αν συμπίπτει με τη δική τους.

Αλλά προσπαθήστε να μην το πάρετε προσωπικά. Δεν σημαίνει ότι δεν έχετε τίποτα σημαντικό να πείτε, αυτή η υποτιμητική επίθεση θα συνέβαινε και σε άλλους.

Μπορούν να γίνουν δυσάρεστοι αν τους αγνοήσετε

Μπορεί να υπάρχουν ίχνη ναρκισσιστικών χαρακτηριστικών όταν έχουμε να κάνουμε με έναν κοινωνικό βρικόλακα. Μόλις πάρουν την προσοχή που επιθυμούν, βυθίζονται στην ευφορία της ντοπαμίνης, συχνά γοητευμένοι από τη συγκίνηση που τους προσφέρει.

Αν αυτό περιοριστεί, η πτώση μπορεί να είναι σκληρή. «Μόλις οι ανάγκες τους δεν ικανοποιούνται πλέον, θα νιώθουν ακόμα πιο ανασφαλείς», λέει η Johnson. «Είναι αφόρητο για αυτούς να αγνοούνται και αυτό μπορεί να εκδηλωθεί με κακή διάθεση ή επιθέσεις. Μπορεί να σας κάνουν να νιώσετε ένοχοι. Πάνω από όλα, θέλουν την προσοχή σας και αυτός είναι ένας άλλος τρόπος για να την αποκτήσουν».