Logo Image

Γερμανία: Συνελήφθη 22χρονος Σύρος ως ύποπτος για τρομοκρατική ενέργεια με «ισλαμιστικό κίνητρο»

Κόσμος

Γερμανία: Συνελήφθη 22χρονος Σύρος ως ύποπτος για τρομοκρατική ενέργεια με «ισλαμιστικό κίνητρο»

REUTERS/Timm Reichert

Ο 22χρονος βρίσκεται στην Γερμανία από το 2023, με καθεστώς επικουρικής προστασίας

 22χρονο Σύρο, συνέλαβε ως ύποπτο για τον σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης, ειδική αστυνομική μονάδα, χθες στο Βερολίνο

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Εισαγγελίας Βερολίνου, ο συλληφθείς κατηγορείται για «προετοιμασία σοβαρού εγκλήματος το οποίο θέτει σε κίνδυνο το κράτος, με ισλαμιστικό κίνητρο».

Η Εισαγγελία δεν έχει για την ώρα κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδια του Αμπντάλα Ρ., η εφημερίδα Bild ωστόσο αναφέρει πως στόχος ήταν σημείο του Βερολίνου και ότι θα επρόκειτο για επίθεση αυτοκτονίας. Στην κατοικία του συλληφθέντος έχουν βρεθεί εκρηκτικά τα οποία είχε προμηθευτεί από το διαδίκτυο, αλλά και στοιχεία τα οποία υποδεικνύουν ότι είναι υποστηρικτής του «Ισλαμικού Κράτους».

Ο 22χρονος Σύρος βρίσκεται στην Γερμανία από το 2023, με καθεστώς επικουρικής προστασίας.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube