Μπέσεντ: Δεν θα ασκήσουμε έφεση στην απόφαση να μην διακοπεί το πρόγραμμα για τρόφιμα στα ευάλωτα νοικοκυριά

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα ασκήσει έφεση στην δικαστική απόφαση που διέταξε την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διατηρήσει σε ισχύ το πρόγραμμα SNAP, το οποίο επρόκειτο να διακοπεί από το Σάββατο, λόγω του shutdown, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Το SNAP είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο βοηθάει νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, να αγοράζουν τρόφιμα και «απειλείται» από το Shutdown.

Ο Μπέσεντ σημείωσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί ν’ ακούσει από τα δικαστήρια πώς να της χρηματοδοτήσει ώστε οι πληρωμές να αρχίσουν από την Τετάρτη.