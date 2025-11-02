Η απάντηση της Νιγηρίας στην προειδοποίηση Τραμπ για ανάληψη στρατιωτικής δράσης

Η Νιγηρία θα καλωσορίσει την βοήθεια των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση ισλαμιστών ανταρτών αν γίνεται σεβαστή η εδαφική επικράτειά της, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της προεδρίας της Νιγηρίας, μετά από την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης κατά της αφρικανικής χώρας, σχετικά με την αντιμετώπιση των Χριστιανών στο έδαφος της Νιγηρίας.

O Τραμπ δήλωσε χθες ότι ζήτησε από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο πραγματοποίησης μιας «ταχείας» στρατιωτικής επιχείρησης στη Νιγηρία, αν η πιο πολυπληθής χώρα της Αφρικής αποτύχει στην καταστολή των δολοφονιών των Χριστιανών. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έγραψε λίγο αργότερα στο Χ ότι το Πεντάγωνο «ετοιμάζεται να περάσει στη δράση»: «Είτε η νιγηριανή κυβέρνηση θα προστατεύσει τους χριστιανούς, είτε θα σκοτώσουμε τους ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικτές ωμότητες», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας τη φρασεολογία του Τραμπ.

«Καλωσορίζουμε την αμερικανική βοήθεια αν αναγνωρίζει την εδαφική ακεραιότητά μας» δήλωσε ο Ντάνιελ Μπουάλα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η Νιγηρία είναι αντιμέτωπη με προβλήματα ασφαλείας. Το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας αποτελεί εστία των τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ, με τις συγκρούσεις εκεί να έχουν κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 40.000 ανθρώπους και να έχουν εκτοπίσει περισσότερα από δύο εκατομμύρια από το 2009, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ.

Την Παρασκευή ο Τραμπ συμπεριέλαβε τη Νιγηρία στον κατάλογο με τις χώρες που προκαλούν «ιδιαίτερη ανησυχία» (Country of Particular Concern – CPC) σε ό,τι αφορά τη θρησκευτική ελευθερία, εκτιμώντας ότι «ο χριστιανισμός εκεί είναι αντιμέτωπος με υπαρξιακή απειλή».

Μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό είναι η Κίνα, η Μιανμάρ, η Βόρεια Κορέα, η Ρωσία και το Πακιστάν.

«Όταν χριστιανοί, ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα, σφαγιάζονται όπως συμβαίνει στη Νιγηρία (3.100 έναντι 4.476 σε όλο τον κόσμο), πρέπει να δράσουμε!», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει από πού προέρχονται αυτά τα στοιχεία.