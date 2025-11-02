Επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στην Αγγλία: Το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια – Αδιευκρίνιστα τα κίνητρα των συλληφθέντων

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι η επίθεση που σημειώθηκε χθες με μαχαίρι σε τρένο δεν αντιμετωπίζεται ως μία τρομοκρατική επίθεση, ενώ οι δύο Βρετανοί που έχουν συλληφθεί θεωρούνται ύποπτοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

«Η αστυνομική δράση κατά της τρομοκρατίας υποστήριζε αρχικά την έρευνά μας. Ωστόσο, στη φάση αυτή, δεν υπάρχει κάτι που να υπονοεί ότι επρόκειτο για περιστατικό τρομοκρατίας», δήλωσε ο αξιωματικός Τζον Λόβλες στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Οι ύποπτοι που συνελήφθησαν είναι ένας 32χρονος έγχρωμος με βρετανική υπηκοότητα και ένας 35χρονος Βρετανός με καταγωγή από την Καραϊβική.

Σε σοβαρή κατάσταση δύο εκ των τραυματιών

Σύμφωνα με τον κ. Λόβλες, από τους εννέα ανθρώπους που νοσηλεύονταν χθες, για τραύματα που απειλούσαν τη ζωή τους, οι τέσσερις έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση δύο τραυματιών παραμένει σοβαρή.

Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν γύρω στις 19:40 (τοπική ώρα, 21:40 ώρα Ελλάδας) για επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο, το οποίο ακινητοποιήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Χάντινγκτον, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα Times ότι είδαν έναν άνδρα οπλισμένο με μεγάλο μαχαίρι και επιβάτες να κρύβονται στις τουαλέτες του τρένου. Άλλος αυτόπτης μάρτυρας, τον οποίο επικαλούνται πολλά βρετανικά μέσα, αφηγήθηκε πως είδε έναν άνδρα να τρέχει μέσα στο βαγόνι με το μπράτσο του μέσα στα αίματα, φωνάζοντας «έχουν μαχαίρι». Ένας τρίτος είπε ότι είδε «αίματα παντού».