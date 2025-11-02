Ολομέτωπη επίθεση Ομπάμα στον Τραμπ: «Η χώρα και η πολιτική μας βρίσκονται σε ζοφερό σημείο»

Σφοδρές επικρίσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ για τις «χαοτικές», όπως τις χαρακτήρισε, πολιτικές του, αλλά και « τους κινδύνους που απειλούν την αμερικανική δημοκρατία» διατύπωσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, μιλώντας σε δύο ξεχωριστές προεκλογικές συγκεντρώσεις υποψήφιων κυβερνητών των Δημοκρατικών.

Ο Ομπάμα, που παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των Δημοκρατικών ψηφοφόρων, επιτέθηκε στις πολιτικές του νυν προέδρου του ΗΠΑ τόσο κατά την προεκλογική συγκέντρωση της υποψήφιας κυβερνήτη της Βιρτζίνια Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, όσο και σε αντίστοιχη εκδήλωση του υποψήφιου κυβερνήτη του Νιού Τζέρσεϊ Μίκι Σέριλ.

«Ας το παραδεχθούμε, η χώρα μας και η πολιτική μας βρίσκονται σε ένα αρκετά ζοφερό σημείο αυτή τη στιγμή», είπε ο πρώην πρόεδρος απευθυνόμενος στους υποστηρικτές της Σπάνμπεργκερ που είχαν συγκεντρωθεί στο πανεπιστήμιο Old Dominion στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια.

«Κάθε μέρα ο Λευκός Οίκος προσφέρει στους πολίτες μια νέα φουρνιά ανομίας και τρέλας»

«Είναι δύσκολο να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω διότι κάθε ημέρα αυτός ο Λευκός Οίκος προσφέρει στους πολίτες μια νέα φουρνιά ανομίας, απερισκεψίας και τρέλας», πρόσθεσε.

Ο Ομπάμα καταφέρθηκε εναντίον της «χαοτικής» δασμολογικής πολιτικής του Τραμπ και της ανάπτυξης της Εθνοφρουράς σε αμερικανικές πολιτείες.

Εννέα μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ «η κατάσταση έχει βελτιωθεί» για εκείνους που θέλησαν «να δοκιμάσουν την τύχη τους» με τον Ρεπουμπλικάνο, αναρωτήθηκε ο Ομπάμα. «Η οικονομία λειτουργεί καλύτερα για εσάς; Διότι έχει σίγουρα βελτιωθεί για τον Τραμπ και την οικογένειά του», πρόσθεσε.

Εξέφρασε επιπλέον την έκπληξή του για το πόσο γρήγορα επιχειρηματίες, δικηγορικά γραφεία και πανεπιστήμια επέλεξαν «να κλίνουν το γόνυ» για να κατευνάσουν τον Τραμπ.

«Είναι σαν να έχουμε κάθε ημέρα Halloween, όμως μόνο με κόλπα και χωρίς κέρασμα»

Ο Μπαράκ Ομπάμα εξαπέλυσε όμως νέα πυρά κατά του ενοίκου του Λευκού Οίκου και από το βήμα προεκλογικής συγκέντρωσης στο Νιούαρκ του Νιού Τζέρσεϊ. «Είναι σαν να έχουμε κάθε ημέρα Halloween, όμως μόνο με κόλπα και χωρίς κανένα κέρασμα», σχολίασε ο Ομπάμα, χρησιμοποιώντας τη φράση «trick or treat» (κόλπο ή κέρασμα) που λένε τα παιδιά το βράδυ της γιορτής αυτής.

Από την ομιλία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ δεν έλειψαν και τα ειρωνικά σχόλια, όταν αναφέρθηκε, για παράδειγμα, στην απόφαση του Τραμπ να ανακαινίσει κάποια δωμάτια του Λευκού Οίκου εν μέσω παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους. «Για να είμαστε δίκαιοι, έχει επικεντρωθεί σε κάποια κρίσιμα ζητήματα, όπως να βάλει πλακάκια στον Κήπο των Ρόδων προκειμένου να μην γεμίζουν λάσπες τα παπούτσια των ανθρώπων και να κατασκευάσει μια αίθουσα χορού αξίας 300 εκατ. δολαρίων», σχολίασε.

Ο πρώην πρόεδρος (2009-2017) αναφέρθηκε και ευρύτερα στην αμερικανική πολιτική, εκφράζοντας τις ανησυχίες του. «Δεν χρειάζεται να εικάσουμε για τους κινδύνους που απειλούν τη δημοκρατία μας: είναι πραγματικοί», τόνισε.

Παράλληλα επέκρινε τους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο οι οποίοι, σύμφωνα με τον Ομπάμα, «αρνούνται να αντιταχθούν στον πρόεδρο ακόμη κι όταν γνωρίζουν ότι είναι εκτός ορίων», ενώ εξέφρασε και την ανησυχία του για το Ανώτατο Δικαστήριο το οποίο «δεν δείχνει την παραμικρή βούληση να ελέγξει τις υπερβολές αυτής της κυβέρνησης».

Τα αποτελέσματα των εκλογών για κυβερνήτη στη Βιρτζίνια και το Νιού Τζέρσεϊ, που θα διεξαχθούν την Τρίτη, αναμένονται με αγωνία καθώς θα αποτελέσουν, σε έναν βαθμό, βαρόμετρο για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, πρώην μέλος της CIA και γερουσιαστής επί έξι χρόνια, είναι φαβορί να κερδίσει στη Βιρτζίνια. Ωστόσο ο Μίκι Σέριλ εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις να δίνει μάχη στήθος με στήθος με τον Ρεπουμπλικάνο Τζακ Τσιαταρέλι στο Νιού Τζέρσεϊ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters