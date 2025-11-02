Τραμπ: Εντολή ετοιμότητας για πιθανή στρατιωτική επέμβαση στη Νιγηρία – Στόχος η προστασία των Χριστιανών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ζήτησε από το υπουργείο Άμυνας να προετοιμαστεί για πιθανή στρατιωτική δράση στη Νιγηρία, προειδοποιώντας παράλληλα για άμεση διακοπή κάθε βοήθειας προς τη χώρα.

Αιτία είναι οι καταγγελίες για έκρηξη της βίας κατά του χριστιανικού πληθυσμού. Η κυβέρνηση της Νιγηρίας απαντά ότι οι κατηγορίες περί «μαζικής σφαγής Χριστιανών» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και επισημαίνει τις προσπάθειες προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας για όλους.

Η εντολή Τραμπ και η απειλή διακοπής βοήθειας

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι αρχές της Νιγηρίας δεν κάνουν αρκετά για να σταματήσουν τη βία κατά Χριστιανών και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «θα σταματήσουν αμέσως κάθε βοήθεια και υποστήριξη προς τη Νιγηρία» αν δεν υπάρξουν άμεσα μέτρα.

Παράλληλα, έγραψε ότι δίνει εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να προετοιμαστεί για «πιθανή» δράση.

Στόχος οι ισλαμιστές τρομοκράτες

Στο εκτενές μήνυμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «ενδέχεται να εισέλθουν» στη Νιγηρία με όπλα, προκειμένου να «εξαλείψουν πλήρως τους ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν φρικαλεότητες».

Τόνισε πως η Ουάσινγκτον θα κινηθεί «γρήγορα» και «σκληρά», αν αποφασιστεί επέμβαση.

Η τοποθέτηση του Πενταγώνου

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ανήρτησε απάντηση «Yes sir». Σε ξεχωριστό του μήνυμα σημείωσε ότι «η δολοφονία αθώων Χριστιανών στη Νιγηρία — και οπουδήποτε — πρέπει να σταματήσει αμέσως» και ότι το Υπουργείο προετοιμάζεται για δράση, εφόσον η νιγηριανή κυβέρνηση δεν προστατεύσει τους πολίτες.

Το πλαίσιο της βίας στη Νιγηρία

Η χώρα των άνω των 230 εκατ. κατοίκων αντιμετωπίζει πολυεπίπεδη βία. Επιθέσεις ριζοσπαστικών ισλαμιστικών ομάδων στο βόρειο τμήμα συνυπάρχουν με συγκρούσεις μεταξύ κτηνοτρόφων και γεωργών για περιορισμένους πόρους, καθώς και με κοινοτικές και εθνοτικές εντάσεις.

Σύμφωνα με το CNN θύματα έχουν υπάρξει τόσο Χριστιανοί όσο και Μουσουλμάνοι, με τις τοπικές αναφορές να επισημαίνουν ότι πολλά από τα θύματα είναι Μουσουλμάνοι στον κατά πλειονότητα μουσουλμανικό βορρά της χώρας.

Η αντίδραση της Νιγηρίας

Μετά τον χαρακτηρισμό της Νιγηρίας ως «Χώρας Ιδιαίτερης Ανησυχίας» για ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας, ο πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου δήλωσε ότι αυτή η περιγραφή «δεν αντανακλά την εθνική πραγματικότητα» και ότι η κυβέρνηση «εργάζεται συστηματικά για την προστασία της ελευθερίας θρησκείας και πεποιθήσεων για όλους».

Ο εκπρόσωπος Τύπου της προεδρίας, Μπάγιο Ονανούγκα, απέρριψε ως «χονδροειδή υπερβολή» τις αναφορές περί «σφαγών χιλιάδων Χριστιανών», υπογραμμίζοντας ότι «Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, εκκλησίες και τζαμιά δέχονται τυχαία επιθέσεις».

Ζήτησε, δε, από τις ΗΠΑ «στρατιωτική υποστήριξη για την καταπολέμηση των βίαιων εξτρεμιστών» και όχι στιγματισμό της χώρας.

Η παρέμβαση Ρούμπιο και τα ανοιχτά ερωτήματα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο καταδίκασε τη «σφαγή των Χριστιανών», με την προεδρία της Νιγηρίας να απαντά ότι η γενίκευση αδικεί την πολυπλοκότητα της κατάστασης.

Εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου και του γραφείου του Τινούμπου δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα του CNN για σχόλιο.