Τραγωδία στο Μεξικό: Τουλάχιστον 23 νεκροί από έκρηξη σε σούπερ μάρκετ στη Σονόρα

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε κατάστημα της αλυσίδας χαμηλού κόστους Waldo’s, στην πόλη Ερμοσίγιο, πρωτεύουσα της πολιτείας Σονόρα στο βόρειο Μεξικό.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας), προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο και πυρκαγιά που εγκλώβισε δεκάδες πελάτες και εργαζομένους.

«Ανάμεσα στα θύματα υπάρχουν παιδιά»

«Έχουμε καταγράψει 23 νεκρούς και 11 τραυματίες μέχρι στιγμής. Δυστυχώς ανάμεσά τους υπάρχουν παιδιά», δήλωσε ο κυβερνήτης της Σονόρα, Αλφόνσο Ντουράσο, σε μήνυμα που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ζήτησε τη διεξαγωγή «ενδελεχούς και διαφανούς έρευνας» για να εντοπιστούν τα αίτια της τραγωδίας και να αποδοθούν ευθύνες, ενώ σημείωσε πως οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης «ενήργησαν με επαγγελματισμό και αφοσίωση, σώζοντας ζωές».

Οι πρώτες εκτιμήσεις

Η εισαγγελία της Σονόρα ανακοίνωσε ότι η έκρηξη θεωρείται προς το παρόν ατύχημα, με την έρευνα να επικεντρώνεται σε έναν ηλεκτρικό μετατροπέα που βρισκόταν στο εσωτερικό του καταστήματος.

«Μόλις οι πυροσβέστες επιτρέψουν την πρόσβαση στο εσωτερικό, το κτίριο θα επιθεωρηθεί και οι ειδικοί θα μπορέσουν να εντοπίσουν με ακρίβεια τα αίτια», αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι εικόνες που δημοσίευσε ο μεξικανικός Τύπος δείχνουν την πρόσοψη του σούπερ μάρκετ με κατεστραμμένες βιτρίνες και μια μεγάλη μαυρισμένη επιφάνεια από τη φωτιά που ακολούθησε.

Οι πρώτες μαρτυρίες

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι τη στιγμή της έκρηξης το κατάστημα ήταν γεμάτο, ενώ αρκετοί πελάτες προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο στο εσωτερικό και παγιδεύτηκαν από τις φλόγες.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της πόλης, με πέντε να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Θρήνος και σιωπή στην Ερμοσίγιο

Οι αρχές ακύρωσαν όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις για την Ημέρα των Νεκρών, ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν μακριά από το σημείο της τραγωδίας.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας ότι «η χώρα θρηνεί μαζί με τη Σονόρα».

Η Ερμοσίγιο παραμένει σε κατάσταση σοκ, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να απομακρύνουν συντρίμμια από το κατεστραμμένο κατάστημα.

Οι αρχές υπογραμμίζουν πως τα ακριβή αίτια θα γίνουν γνωστά μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, ωστόσο η τραγωδία ήδη καταγράφεται ως μία από τις φονικότερες βιομηχανικές εκρήξεις των τελευταίων ετών στο Μεξικό.