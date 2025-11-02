Νέο θανάσιμο πλήγμα των ΗΠΑ σε «ναρκοτρομοκράτες» στην Καραϊβική: «Θα τους κυνηγήσουμε όπως την Αλ Κάιντα»

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν σκάφος που φερόταν να διακινεί ναρκωτικά. Απολογισμός: 3 νεκροί.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, το πλήγμα πραγματοποιήθηκε «κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ» και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των τριών επιβαινόντων.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Caribbean. This vessel—like EVERY OTHER—was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/W7xqeMpSUi — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 2, 2025

«Το υπουργείο Πολέμου εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση εναντίον σκάφους που διαχειριζόταν αναγνωρισμένη τρομοκρατική οργάνωση στην Καραϊβική», ανέφερε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συνοδεύοντάς την με βίντεο της στιγμής της επίθεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «τρεις ναρκοτρομοκράτες επέβαιναν στο σκάφος την ώρα της επίθεσης, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα. Οι τρεις τρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε».

«Έρχονται για να δηλητηριάσουν Αμερικανούς – Δεν θα το πετύχουν»

Ο υπουργός Άμυνας υιοθέτησε σκληρή ρητορική, λέγοντας πως οι δυνάμεις των ΗΠΑ «θα φερθούν στους ναρκοτρομοκράτες ακριβώς όπως φερθήκαμε στην Αλ Κάιντα».

«Αυτοί οι άνθρωποι φέρνουν ναρκωτικά στις ακτές μας για να δηλητηριάσουν Αμερικανούς στην πατρίδα τους – και δεν θα το πετύχουν. Θα συνεχίσουμε να τους εντοπίζουμε, να χαρτογραφούμε τις κινήσεις τους, να τους καταδιώκουμε και να τους εξουδετερώνουμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Εκστρατεία επιθέσεων από τον Σεπτέμβριο

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει σειρά αεροπορικών επιθέσεων στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, με στόχο, όπως υποστηρίζουν, πλοία που ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών.

Μέχρι σήμερα, η Ουάσινγκτον έχει αναλάβει την ευθύνη για 16 πλήγματα, τα οποία προκάλεσαν τον θάνατο 65 ανθρώπων.

Η αμερικανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει την επιχείρηση «εκστρατεία εθνικής ασφάλειας» που αποσκοπεί στην αποτροπή ροής ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, ενώ διεθνείς παρατηρητές επισημαίνουν ότι η κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Καραϊβική ενδέχεται να προκαλέσει νέες εντάσεις με χώρες της περιοχής.

Αντιδράσεις και προβληματισμός

Παρότι το Πεντάγωνο διαμηνύει πως οι επιχειρήσεις αυτές διεξάγονται «σε αυστηρή συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο», νομικοί και διπλωματικοί κύκλοι εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο η χρήση θανατηφόρας στρατιωτικής ισχύος σε διεθνή ύδατα μπορεί να δικαιολογηθεί χωρίς σαφή εντολή από διεθνείς οργανισμούς ή το Κογκρέσο.

Πάντως, ο υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι η εκστρατεία θα συνεχιστεί «μέχρι να εξουδετερωθούν πλήρως οι ναρκοτρομοκρατικές οργανώσεις που απειλούν την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών».

Πηγές: Reuters, Associated Press, AFP