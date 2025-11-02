Επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στην Αγγλία: 10 τραυματίες, οι 9 σε κρίσιμη κατάσταση – Σοκαριστικές μαρτυρίες, η Αντιτρομοκρατική στις έρευνες

Ένα από τα πιο αιματηρά περιστατικά σε βρετανικό τρένο των τελευταίων ετών συγκλονίζει την Αγγλία: δέκα άνθρωποι νοσηλεύονται – οι εννέα με τραύματα που απειλούν τη ζωή τους – έπειτα από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε αμαξοστοιχία της γραμμής Ντόνκαστερ–Λονδίνο.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου δέκα λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου από το Πίτερμπορο.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν εικόνες τρόμου: άνθρωποι να τρέχουν αιμόφυρτοι στους διαδρόμους, να ζητούν βοήθεια, ενώ άλλοι φώναζαν «τρέξτε, μαχαιρώνει τους πάντες».

Ένας άνδρας, σύμφωνα με μαρτυρίες, φέρεται να εμπόδισε τον δράστη να επιτεθεί σε ένα νεαρό κορίτσι, δεχόμενος ο ίδιος μαχαιριές στο κεφάλι και τον λαιμό.

Οι επιβάτες προσπάθησαν να σταματήσουν την αιμορραγία χρησιμοποιώντας τα ρούχα τους, ενώ άλλοι κρατούσαν πόρτες κλειστές φοβούμενοι ότι ο επιτιθέμενος θα περάσει στο δικό τους βαγόνι.

Το τρένο σταμάτησε εσπευσμένα στο Χάντινγκτον

Στις 19:42, το τρένο της LNER έκανε έκτακτη στάση στον σταθμό του Χάντινγκτον, στο Κέιμπριτζσαϊρ, όπου δεκάδες αστυνομικοί και διασώστες έσπευσαν επί τόπου.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν άνδρα με μεγάλο μαχαίρι στην αποβάθρα, περικυκλωμένο από ένοπλους αστυνομικούς.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος ακινητοποιήθηκε με taser και συνελήφθη. Ένας δεύτερος ύποπτος συνελήφθη επίσης.

Οι ανακοινώσεις της αστυνομίας

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών (British Transport Police) ανακοίνωσε ότι δέκα άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, εκ των οποίων τα εννέα με «απειλητικά για τη ζωή» τραύματα.

Παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, δεν υπάρχουν – μέχρι στιγμής – επιβεβαιωμένοι νεκροί.

Οι αρχές δήλωσαν πως ενεργοποιήθηκε προσωρινά ο κωδικός «Plato», που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις τρομοκρατικής ενέργειας, όμως αργότερα αποσύρθηκε.

Παρ’ όλα αυτά, η έρευνα διεξάγεται με τη συνδρομή της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, «προκειμένου να εξακριβωθούν τα κίνητρα και οι συνθήκες» της επίθεσης.

«Σοκαριστικό περιστατικό» λέει η αστυνομία – αντιδράσεις πολιτικών

Ο επικεφαλής της αστυνομίας, Κρις Κέισι, έκανε λόγο για «σοκαριστικό περιστατικό», ζητώντας υπομονή από το κοινό, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και «θα διαρκέσει».

Ο πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε το γεγονός «αποτρόπαιο και βαθιά ανησυχητικό», ζητώντας από τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Ανάλογες δηλώσεις έκαναν και βουλευτές όλων των κομμάτων, μιλώντας για «σκηνές φρίκης» στον σταθμό του Χάντινγκτον.

Η αύξηση της εγκληματικότητας με μαχαίρι

Τα τελευταία χρόνια, η εγκληματικότητα με μαχαίρι στη Βρετανία έχει αυξηθεί σταθερά.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα περιστατικά έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2011, ενώ μόνο την τελευταία χρονιά οι αρχές κατάσχεσαν ή παρέλαβαν περίπου 60.000 μαχαίρια.

Ο Στάρμερ έχει χαρακτηρίσει το φαινόμενο «εθνική κρίση», ενώ μόλις τον περασμένο μήνα δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ.

«Ένιωθα πως δεν θα τελείωνε ποτέ»

Ο επιβάτης Όλι Φόστερ περιέγραψε στο BBC πως η επίθεση διήρκεσε 10–15 λεπτά, που του φάνηκαν «αιώνας».

«Ένιωθα το χέρι μου γεμάτο αίμα· παντού υπήρχε αίμα. Προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε όπως μπορούσαμε, με ένα μπουκάλι ουίσκι Jack Daniel’s ως μοναδικό “όπλο” άμυνας. Προσευχόμασταν να μην ανοίξει την πόρτα του βαγονιού μας», είπε συγκλονισμένος.

Η Βρετανία μετρά ακόμη μία φρικτή επίθεση σε δημόσιο χώρο. Οι ερευνητές αναζητούν τα κίνητρα των δραστών και το αν υπάρχει τρομοκρατικό υπόβαθρο, ενώ οι τραυματίες δίνουν μάχη για τη ζωή τους στα νοσοκομεία του Κέιμπριτζσαϊρ και του Λονδίνου.