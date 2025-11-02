Logo Image

Σοκ στη Βρετανία: Επιθέσεις με μαχαίρι σε τρένο στο Χάντινγκτον – Πολλοί τραυματίες, 2 συλλήψεις

Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι βρετανικές αρχές μετά από αιματηρό περιστατικό σε τρένο της LNER με προορισμό το Χάντιγκτον, στο Κέιμπριτζσαϊρ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πολλοί επιβάτες τραυματίστηκαν από μαχαιριές, ενώ δύο άνδρες έχουν συλληφθεί.

Το χρονικό της επίθεσης

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών (British Transport Police) ανακοίνωσε ότι έλαβε επείγουσες κλήσεις στις 19:39 (τοπική ώρα), για περιστατικό με μαχαιρώματα σε αμαξοστοιχία της LNER.

Περισσότεροι από 30 αστυνομικοί, μεταξύ αυτών και ένοπλες δυνάμεις, κινητοποιήθηκαν άμεσα και συνέλαβαν δύο υπόπτους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό των τραυματιών ούτε για τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Αναστολή δρομολογίων και μήνυμα «Do Not Travel»

Η εταιρεία LNER, που διαχειρίζεται τη γραμμή East Coast Mainline, ανακοίνωσε «μείζονα διακοπή» του δικτύου της εξαιτίας του περιστατικού.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η εταιρεία προειδοποίησε το κοινό:

«Οι υπηρεσίες μας αντιμετωπίζουν σοβαρή διακοπή λειτουργίας λόγω του περιστατικού στο σταθμό Huntingdon. Όλες οι γραμμές είναι κλειστές. Η συμβουλή μας είναι “Μην ταξιδεύετε”. Παρακαλούμε αναβάλετε το ταξίδι σας όπου είναι δυνατό».

Ο γενικός γραμματέας του συνδικάτου μεταφορών (RMT), Eddie Dempsey, εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» του για τις αναφορές περί πολλαπλών τραυματισμών.

«Οι σκέψεις όλων μας στο RMT είναι με τα θύματα, το προσωπικό του τρένου και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που διαχειρίζονται αυτό το σοκαριστικό περιστατικό», δήλωσε.

