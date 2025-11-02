Γιατί η Gen Z βασανίζεται από το άγxος του βενζινάδικου

Η Gen Z, που μεγάλωσε παραγγέλνοντας τα πάντα online, είναι ήδη γνωστή για την αποστροφή της προς τις τηλεφωνικές κλήσεις. Τώρα έχει βρει μια νέα πηγή φόβου: το βενζινάδικο.

Σύμφωνα με νέα έρευνα, έξι στους δέκα νέους οδηγούς αγχώνονται όταν έρχεται η ώρα να γεμίσουν το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου τους, τόσο ώστε μια πράξη ρουτίνας, να γίνεται αγωνιώδης δοκιμασία.

Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 2.000 Βρετανοί οδηγοί, διαπίστωσε ότι το 39% πάσχει από αυτό που οι ερευνητές ονομάζουν «άγχος του ρεζερβουάρ». Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 62% για τους νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών, αποκαλύπτοντας ένα γενεαλογικό χάσμα ως προς την αντιμετώπιση καταστάσεων που κάποτε θεωρούνταν μια συνηθισμένη εργασία.

Οι πηγές του άγχους

Και δεν είναι οι τιμές της βενζίνης που ανεβαίνουν η πηγή. Αυτό που πραγματικά αγχώνει τους νεότερους οδηγούς είναι πράξεις ρουτίνας, όπως το να παρκάρουν αρκετά κοντά στην αντλία, να επιλέξουν τον σωστό τύπο καυσίμου και να χειριστούν με σιγουριά την αντλία.

Ανασταλτικός παράγοντας είναι επίσης ο φόβος της αναμονής στην ουρά.

Το γενικό συμπέρασμα των ερευνητών, είναι ότι φοβούνται να κάνουν λάθος σε δημόσια θέα.

«Μένουν» στον δρόμο

Το να φοβάσαι να βάλεις βενζίνη στο αυτοκίνητο βέβαια έχει συνέπειες. Οι μισοί από αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα, παραδέχονται ότι αφήνουν το ρεζερβουάρ τους να αδειάσει «επικίνδυνα» επειδή αναβάλλουν την επίσκεψη στο βενζινάδικο. Το ένα τέταρτο έχει μείνει από βενζίνη στο δρόμο.

Δεν θέλουν να οδηγούν

Επίσης, ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός νέων που δεν θέλει να οδηγεί, έχει συνέπεια την μείωση κατά 50% των ατόμων ηλικίας 17 έως 20 ετών που κατέχουν πλήρη άδεια οδήγησης σε σύγκριση με τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Η δημοσκόπηση, που διεξήχθη από τον διαδικτυακό πωλητή αυτοκινήτων Cazoo, αποκαλύπτει επίσης τον βαθμό εξάρτησης των οδηγών, από άλλους. Περισσότεροι από τους μισούς οδηγούς έχουν ζητήσει από τον σύντροφό τους, ένα μέλος της οικογένειας ή έναν φίλο να γεμίσουν το ρεζερβουάρ για λογαριασμό τους. Για την Gen Z, το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε σχεδόν τα δύο τρίτα.

Κανείς δεν θέλει να παρκάρει με την όπισθεν

Η Cazoo, σε παλαιότερη έρευνα, είχε διαπιστώσει ότι πολλοί νέοι οδηγοί ανησυχούσαν και για το παρκάρισμα. Όπως αποκαλύφθηκε, τα δύο τρίτα των οδηγών ηλικίας μεταξύ 18 και 28 ετών έχουν ζητήσει από τους γονείς ή τους φίλους τους να παρκάρουν για λογαριασμό τους. Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες — το 96% — δήλωσαν ότι ένιωθαν άγχος για το παράλληλο και το παρκάρισμα με την όπισθεν.