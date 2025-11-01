Ζαχάροβα: Η αποστολή Tomahawk, δεν βοηθά

Η αποστολή όπλων στο Κίεβο δεν θα βοηθήσει στην επίτευξη της οποιασδήποτε διευθέτησης, διεμήνυσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου των Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σχολιάζοντας τις αναφορές για την έγκριση από το αμερικανικό Πεντάγωνο της αποστολής των πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία.

Το Πεντάγωνο χθες έδωσε στον Λευκό Οίκο το πράσινο φως για να προμηθεύσει την Ουκρανία με τους πυραύλους αξιολόγησε ότι αυτό δεν θα επηρεάσει αρνητικά τα αμερικανικά αποθέματα.

Η τελική απόφαση βρίσκεται τώρα στα χέρια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.