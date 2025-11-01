Logo Image

Ζαχάροβα: Η αποστολή Tomahawk, δεν βοηθά

Κόσμος

Ζαχάροβα: Η αποστολή Tomahawk, δεν βοηθά

EPA/YURI KOCHETKOV

Σχόλιο μετά την έγκριση από το αμερικανικό Πεντάγωνο της αποστολής των πυραύλων στην Ουκρανία.

Η αποστολή όπλων στο Κίεβο δεν θα βοηθήσει στην επίτευξη της οποιασδήποτε διευθέτησης, διεμήνυσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου των Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σχολιάζοντας τις αναφορές για την έγκριση από το αμερικανικό Πεντάγωνο της αποστολής των πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία.

Το Πεντάγωνο χθες έδωσε στον Λευκό Οίκο το πράσινο φως για να προμηθεύσει την Ουκρανία με τους πυραύλους αξιολόγησε ότι αυτό δεν θα επηρεάσει αρνητικά τα αμερικανικά αποθέματα.

Η τελική απόφαση βρίσκεται τώρα στα χέρια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube