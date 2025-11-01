Βόρεια Μακεδονία – Δημοτικές εκλογές: Με… αέρα νικητή ο Μίτσκοσκι – Χαμηλό το ενδιαφέρον των πολιτών

Αύριο διεξάγεται ο β’ γύρος των δημοτικών εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία, από τον οποίο αναμένεται να επιβεβαιωθεί η κυριαρχία στο πολιτικό σκηνικό της χώρας του δεξιού κυβερνώντος κόμματος, VMRO-DPMNE, του οποίου ηγείται ο πρωθυπουργός της χώρας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, ωστόσο, για τις όγδοες δημοτικές εκλογές στην ιστορία της χώρας, είναι μειωμένο και το ποσοστό συμμετοχής στον πρώτο γύρο ανήλθε μόλις στο 46,63%, το χαμηλότερο όλων των δημοτικών εκλογών στη χώρα.

Στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών που διεξήχθη στις 19 Οκτωβρίου, το VMRO-DPMNE εξέλεξε 33 δημάρχους, ενώ το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) του Βένκο Φίλιπτσε μόλις τρεις. Τέσσερις δημάρχους από τον πρώτο γύρο εξέλεξε ο συγκυβερνών αλβανικός συνασπισμός VLEN (Αξίζει) , ενώ ο αντιπολιτευόμενος αλβανικός συνασπισμός «Εθνική Συμμαχία για την Ολοκλήρωση – ΑΚΙ», του οποίου ηγείται το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, το DUI του Αλί Αχμέτι εξέλεξε τρεις δημάρχους.

Κάλπες για τον δεύτερο γύρο θα στηθούν σε 33 δήμους της χώρας, μεταξύ των οποίων και στον μητροπολιτικό δήμο των Σκοπίων, στον οποίο θα αναμετρηθούν ο υποψήφιος του VMRO-DPMNE, Όρτσε Γκιοργκίεφσκι και ο υποψήφιος του αντισυστημικού ακροαριστερού κόμματος Levica (Αριστερά), ‘Αμαρ Μετσίνοβιτς. Στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών, ο Όρτσε Γκιοργκίεφσκι έλαβε ποσοστό 39%, ενώ ο ‘Αμαρ Μετσίνοβιτς, ο οποίος έκανε την έκπληξη και πέρασε στον δεύτερο γύρο συγκέντρωσε ποσοστό 13%.

Στο Τέτοβο, που είναι ο μεγαλύτερος αλβανόφωνος δήμος στη Βόρεια Μακεδονία, στον δεύτερο γύρο θα αναμετρηθούν ο υποψήφιος του συγκυβερνώντος VLEN και νυν δήμαρχος του Τετόβου και ο υποψήφιος του αντιπολιτευόμενου AKI, με τον πρώτο να φέρεται ως επικρατέστερος να επανεκλεγεί δήμαρχος. Οι Αλβανοί αποτελούν το 25% του πληθυσμού της Βόρειας Μακεδονίας.

Με… αέρα νικητή

Στον δεύτερο αυτό γύρο των δημοτικών εκλογών, το VMRO-DPMNE, το οποίο παραδοσιακά έχει ένα “πειθαρχημένο” εκλογικό σώμα, κατεβαίνει με τον αέρα του νικητή, καθώς από τον πρώτο γύρο εξέλεξε δημάρχους σε μία σειρά μεγάλων δήμων της χώρας, όπως στα Μπίτολα/ Μοναστήρι,στο Πρίλεπ, στη Στρούμιτσα, στην Οχρίδα, στο Βέλες και σε αρκετούς περιφερειακούς δήμους των Σκοπίων.

Αντιθέτως, το αντιπολιτευόμενο SDSM καταρρέει όλο και περισσότερο, καθώς ταλανίζεται από βαθιά εσωστρέφεια στην οποία εισήλθε μετά τη συντριπτική ήττα που υπέστη στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν τον Μάιο του 2024 και η οποία του στοίχισε την εξουσία στη χώρα. Ενδεικτικό της αποδυνάμωσης του SDSM είναι η απώλεια του παραδοσιακού του προπυργίου, της Στρούμιτσας – γενέτειρας του πρώην αρχηγού του SDSM και πρώην πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ και δήμου στον οποίο αυτός διετέλεσε δήμαρχος για 11 χρόνια (2005-2016). Ο υποψήφιος του VMRO-DPMNE επικράτησε άνετα εκεί και εξελέγη από τον πρώτο γύρο. Επιπλέον, η υποψήφια του SDSM για τον μητροπολιτικό δήμο των Σκοπίων, Κάγια Σούκοβα, ήρθε μόλις τέταρτη και αποκλείστηκε από τον δεύτερο γύρο.

Πηγή: ΑΜΠΕ