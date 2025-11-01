Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου θα στηρίζεται στο ταμείο του Καρόλου – Αλλά ποιος πληρώνει τον βασιλιά;

Ο Άντριου, ο κάποτε «αγαπημένος» γιος της Ελισάβετ, βλέπει τη ζωή του να αλλάζει ριζικά.

Μετά την οριστική αφαίρεση τίτλων και προνομίων, ο μικρότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου αναγκάζεται να εγκαταλείψει το πολυτελές Royal Lodge στο Γουίνδσορ.

Η νέα του κατοικία –σε ιδιοκτησία του μονάρχη στο Sandringham– θα πληρώνεται από τον ίδιο τον βασιλιά, σύμφωνα με το BBC.

Μόνο που η ίδια ερώτηση πλανάται επίμονα πάνω από το Παλάτι: όταν ο Κάρολος πληρώνει τον Άντριου, ποιος πληρώνει τον Κάρολο;

Από το Royal Lodge στο Sandringham

Ο Άντριου Mountbatten Windsor δεν θα φύγει αμέσως από τη βίλα των 30 δωματίων στο Windsor Park, αξίας άνω των 30 εκατ. λιρών.

Όπως μεταδίδει το BBC, η μετακόμιση προς το Sandringham αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το νέο έτος, για να αποφευχθεί το αμήχανο ενδεχόμενο να βρεθεί ο πρίγκιπας στο ίδιο τραπέζι με τον βασιλιά τα Χριστούγεννα.

Το νέο του κατάλυμα βρίσκεται στο εκτεταμένο κτήμα του Sandringham, έκτασης περίπου 80 τετραγωνικών χιλιομέτρων, το οποίο παραμένει ιδιωτική ιδιοκτησία του βασιλιά από το 1862.

Η κατοικία και η συντήρησή της θα χρηματοδοτούνται απευθείας από τα προσωπικά έσοδα του Καρόλου, ο οποίος θα παράσχει και «ιδιωτική οικονομική στήριξη» στον αδελφό του.

Πίσω από την κίνηση αυτή όμως, δεν κρύβεται μόνο οικογενειακή πειθαρχία. Πρόκειται για ένα σαφές μήνυμα αποστασιοποίησης: ο βασιλιάς επιδιώκει να διαφυλάξει το κύρος του Στέμματος από τη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν.

Η εξάρτηση του πρίγκιπα και η αλυσίδα του χρήματος

Μετά την αφαίρεση όλων των τίτλων και αξιωμάτων, ο Άντριου παραμένει μόνο όγδοος στη γραμμή διαδοχής — μια θέση χωρίς καμία θεσμική ισχύ.

Η νέα πραγματικότητα σημαίνει ότι πλέον εξαρτάται οικονομικά από τον βασιλιά.

Ο Κάρολος χρηματοδοτεί τη στέγη και τα έξοδά του μέσω των προσωπικών του εσόδων, κυρίως από το Duchy of Lancaster, που αποφέρει περισσότερες από 25 εκατομμύρια λίρες ετησίως.

Όμως, και ο ίδιος ο Κάρολος λαμβάνει κρατική ενίσχυση μέσω του λεγόμενου Sovereign Grant — ενός ποσοστού των κερδών του Crown Estate, της περιουσίας που ανήκει τυπικά στο Στέμμα αλλά διαχειρίζεται το κράτος.

Το 2023-2024, το Sovereign Grant ανερχόταν σε 86,3 εκατ. λίρες, ποσό που καλύπτει τις επίσημες δραστηριότητες της βασιλικής οικογένειας, τη συντήρηση των ανακτόρων και μέρος της ασφάλειας.

Έτσι, η εξίσωση γίνεται περίπλοκη: ο Άντριου πληρώνεται από τον Κάρολο, ο Κάρολος από το κράτος – και το κράτος, φυσικά, από τον φορολογούμενο.

Το σκάνδαλο που δεν τελειώνει

Η απόφαση του βασιλιά ήρθε ύστερα από νέα δημοσιεύματα στις ΗΠΑ, με έγγραφα που δείχνουν ότι το 2010 ο Άντριου επικοινώνησε εκ νέου με τον Τζέφρι Έπσταϊν, γράφοντας σε email ότι «θα ήταν καλό να τα πούμε από κοντά».

Λίγους μήνες αργότερα, φωτογραφήθηκαν μαζί στο Central Park – σε μια εικόνα που θα στοιχειώσει τη δημόσια εικόνα του για πάντα.

Η υπόθεση πήρε εκρηκτικές διαστάσεις με τις καταγγελίες της Βιρτζίνια Τζουφρέ, η οποία τον κατηγόρησε ότι την κακοποίησε σε ηλικία 17 ετών.

Ο Άντριου αρνήθηκε κάθε κατηγορία, όμως το 2022 κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό πολλών εκατομμυρίων λιρών.

Το γεγονός ότι προτίμησε τη σιωπή από μια δίκη στο φως της δημοσιότητας θεωρήθηκε, από την κοινή γνώμη, σιωπηρή παραδοχή.

Η οργή της κοινωνίας αποτυπώθηκε στη δημοσκόπηση του YouGov:

Το 79% των Βρετανών εγκρίνει την αφαίρεση των τίτλων του.

Το 58% πιστεύει πως ο Κάρολος έπρεπε να είχε ενεργήσει νωρίτερα.

Ακόμη και πολιτικοί από διαφορετικά κόμματα, όπως ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ, δήλωσαν ότι «υποστηρίζουν πλήρως» την απόφαση του βασιλιά.

Η ηθική δοκιμασία του Στέμματος

Η υπόθεση Άντριου δεν είναι μόνο μια ιστορία προσωπικής πτώσης.

Είναι και δοκιμασία για τη νομιμοποίηση της βρετανικής μοναρχίας σε μια εποχή αυξημένης λογοδοσίας και κοινωνικής ανισότητας.

Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν ο Άντριου θα λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη, αλλά ποιος πρέπει να λογοδοτεί στο βρετανικό κοινό για τα οικονομικά της βασιλικής οικογένειας.

Καθώς η ακρίβεια πλήττει τα νοικοκυριά και οι περικοπές πιέζουν το κράτος πρόνοιας, η εικόνα ενός βασιλιά που χρηματοδοτεί τον «εξόριστο» αδελφό του μοιάζει δύσκολα υπερασπίσιμη.

Η δημοτικότητα του Στέμματος μειώνεται, και το ερώτημα αν η μοναρχία αξίζει το κόστος της τίθεται πλέον ανοιχτά ακόμη και μέσα στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Ο πρίγκιπας χωρίς τίτλο – και ο βασιλιάς υπό επιτήρηση

Στο τέλος, ο Άντριου έχει χάσει σχεδόν τα πάντα: τους τίτλους, τη δημόσια θέση, την αξιοπρέπεια.

Αυτό που του απομένει είναι η προστασία του αδελφού του – και μαζί της, η εξάρτηση.

Για τον Κάρολο, όμως, το διακύβευμα είναι μεγαλύτερο: αν ο ίδιος δεν αποδείξει ότι η μοναρχία μπορεί να επιβιώσει με διαφάνεια και μέτρο, τότε ίσως μια μέρα δεν θα είναι μόνο ο Άντριου που θα πρέπει να λογοδοτήσει.