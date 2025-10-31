Το τηλεφώνημα του Μπάιντεν που απογοήτευσε και θύμωσε την Κάμαλα Χάρις

Σε μια εκ βαθέων συνέντευξη στο podcast The Diary of a CEO, η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις αποκάλυψε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τζο Μπάιντεν η οποία την απογοήτευσε και τη θύμωσε.

Το τηλεφώνημα από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ ήρθε λίγο πριν το κρίσιμο debate της με τον Ντόναλντ Τραμπ την έκανε να συνειδητοποιήσει, όπως λέει, πως ο Μπάιντεν δεν ενδιαφερόταν πραγματικά για την επιτυχία της.

«Το συμπέρασμά μου ήταν πως το κίνητρό του αφορούσε μόνο τον ίδιο», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν είχε να κάνει με τη δική μου απόδοση στο debate».

Η Χάρις αφηγήθηκε πως, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή για την τηλεμαχία, ο Μπάιντεν την κάλεσε για να της μεταφέρει ότι «μια ομάδα ανθρώπων στην Πενσιλβάνια έλεγε άσχημα λόγια για εκείνη, γιατί άκουσαν ότι εκείνη έλεγε κακά λόγια για αυτόν».

«Πίστευα ότι με έπαιρνε για να μου πει ‘πάμε να τους κερδίσουμε’, να με εμψυχώσει», είπε η Χάρις. «Αντί γι’ αυτό, ήταν μια απίστευτα απογοητευτική στιγμή. Ναι, θύμωσα – και ήμουν βαθιά απογοητευμένη. Ήταν τόσο περιττό», είπε.

Μια «περίπλοκη» σχέση με τον Μπάιντεν

Η πρώην αντιπρόεδρος, που αυτές τις ημέρες πραγματοποιεί περιοδεία για την προώθηση του βιβλίου της “107 Days”, μίλησε ανοιχτά για την «περίπλοκη» σχέση της με τον Μπάιντεν, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι παραμένουν φίλοι.

«Έχω μεγάλη στοργή γι’ αυτόν. Υπήρξαν στιγμές, όμως, που με απογοήτευσε βαθιά και, ειλικρινά, με εξόργισε», είπε, αποκαλύπτοντας ότι ο πρώην πρόεδρος την είχε καλέσει μόλις δύο ημέρες πριν για τα γενέθλιά της.

«Δεν ήθελε να δώσει το debate με τον Τραμπ»

Η Χάρις δεν απέφυγε να σχολιάσει και τη διαβόητη τηλεοπτική αναμέτρηση του Ιουνίου 2024, στην οποία ο Μπάιντεν είχε εμφανιστεί εμφανώς καταβεβλημένος.

«Όπως σε κάθε αγώνα, πρέπει να θέλεις να συμμετέχεις», είπε. «Αν δεν το θέλεις, αυτό θα φανεί στην απόδοσή σου. Και είμαι σχεδόν βέβαιη ότι δεν ήθελε να δώσει εκείνο το debate».

Η αναφορά της αναζωπυρώνει τις συζητήσεις για τη νοητική κατάσταση του Μπάιντεν εκείνη την περίοδο και για το εάν το επιτελείο του τον είχε πιέσει να προχωρήσει σε μια τηλεοπτική μονομαχία που, τελικά, αποδείχθηκε καθοριστική για την πολιτική του κατάρρευση.

«Αν μπορώ να προσφέρω κάτι, θα ξανατρέξω»

Η Χάρις άφησε, τέλος, ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφια για την προεδρία των ΗΠΑ.

«Ο λόγος να θέσει κανείς ξανά υποψηφιότητα είναι αν μπορεί να κάνει τη διαφορά», σημείωσε. «Αν αισθανθώ ότι μπορώ να προσφέρω κάτι ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών – κάτι που θα εμπνεύσει τους Αμερικανούς και θα μας βάλει σε σωστή πορεία – τότε ναι, θα το σκεφτώ σοβαρά».

Και πρόσθεσε με νόημα: «Αυτός ήταν ο λόγος που κατέβηκα και την προηγούμενη φορά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τους επόμενους μήνες».