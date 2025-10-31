Αλβανία: Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός Φάτος Νάνο

Πέθανε σήμερα στα Τίρανα σε ηλικία 73 ετών ο Φάτος Νάνο, σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας και ιστορικός ηγέτης της αλβανικής αριστεράς μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Εντι Ράμα.

Ο Νάνο νοσηλευόταν από τις 8 Οκτωβρίου, με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, σε ΜΕΘ νοσοκομείου των Τιράνων.

Όπως μεταδίδουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης, είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή, στη συνέχεια κλινικό εγκεφαλικό θάνατο και η κατάσταση της υγείας του επιδεινωνόταν εδώ και μέρες.

Ποιος ήταν ο Φάτος Νάνο

Γεννημένος στα Τίρανα το 1952, γιος πρώην διευθυντή της αλβανικής τηλεόρασης, ο Νάνο ξεκίνησε την καριέρα του ως οικονομολόγος στο Ινστιτούτο Μαρξιστικών-Λενινιστικών Σπουδών το 1978, κατά την περίοδο της κομμουνιστικής δικτατορίας του Ενβέρ Χότζα.

Καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο των Τιράνων επί δικτατορίας Χότζα, ο Νάνο ασπάστηκε την οικονομία της αγοράς και έγινε για λίγο χρονικό διάστημα πρωθυπουργός της μεταβατικής κυβέρνησης μετά την κατάρρευση του καθεστώτος την άνοιξη του 1990.

Ο Νάνο επέστρεψε στη θέση του πρωθυπουργού μεταξύ Ιουνίου 1997 και Οκτωβρίου 1998, και ξανά μεταξύ 2002 και 2005, πριν τερματίσει οριστικά την πολιτική του καριέρα και παραδώσει την προεδρία του Σοσιαλιστικού Κόμματος στον νυν Πρωθυπουργό, Έντι Ράμα.

Εξελέγη τον Ιούνιο του 1992 επικεφαλής του Αλβανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, του διαδόχου του μονοκομματικού συστήματος της δικτατορίας, αλλά το οποίο είχε υιοθετήσει μια φιλελεύθερη οικονομική πολιτική.

Καταδικάστηκε το 1994 σε 12 χρόνια κάθειρξης, κατηγορούμενος για υπεξαίρεση 7 εκατομμυρίων δολαρίων ιταλικής βοήθειας. Αλλά το 1997, η οικονομία της χώρας κατέρρευσε υπό το βάρος των συστημάτων Ponzi που είχαν συσταθεί από κερδοσκοπικές εταιρείες.

Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα προειδοποίησαν για τους κινδύνους, αλλά η κυβέρνηση της εποχής, το συντηρητικό Δημοκρατικό Κόμμα, δεν έκανε τίποτα. Χιλιάδες κατεστραμμένοι Αλβανοί εξεγέρθηκαν.

Στις 13 Μαρτίου, άνοιξαν διάπλατα οι πύλες των φυλακών και ο Νάνο δραπέτευσε, μαζί με χιλιάδες άλλους κρατούμενους, πριν επωφεληθεί από τη γενική αμνηστία που διακηρύχθηκε αμέσως μετά.

Η υποψηφιότητά του για πρόεδρος της χώρας δεν υποστηρίχθηκε από το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Ο πρόεδρος της Αλβανίας Μπαϊράμ Μπεγκάι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατό του. «Θα τον θυμόμαστε ως έναν φιλελεύθερο και μεταρρυθμιστή ηγέτη. Αθάνατος», ανέφερε. Ο πρωθυπουργός Ράμα, δημοσίευσε μια παλιά φωτογραφία από την πολιτική διαδρομή του Νάνο και έγραψε σε ανάρτησή του «Αντίο Πρόεδρε».

