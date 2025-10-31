Ο Λίβανος κατηγορεί το Ισραήλ ότι απάντησε στην πρόταση διαπραγμάτευσης «εντείνοντας» τις επιθέσεις

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, κατηγορεί το Ισραήλ ότι απάντησε στην πρότασή του για διαπραγμάτευση εντείνοντας τις αεροπορικές επιδρομές του, οι τελευταίες από τις οποίες σκότωσαν έναν άνδρα που επέβαινε σε μοτοσικλέτα στο νότιο Λίβανο.

Ο Αούν ζήτησε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ στα μέσα Οκτωβρίου, μετά τη μεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Ο Λίβανος είναι έτοιμος για διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής, αλλά οποιαδήποτε διαπραγμάτευση… απαιτεί αμοιβαία βούληση, κάτι που δεν ισχύει», λέει ο Αούν.

Βάντεφουλ: «Το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί»

Το Ισραήλ «ανταποκρίνεται σε αυτή την επιλογή πραγματοποιώντας περισσότερες επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου… και εντείνοντας τις εντάσεις», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ο Βάντεφουλ εξέφρασε την υποστήριξή του, δηλώνοντας ότι θα παροτρύνει τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκίντεον Σάαρ να αποσύρει τα ισραηλινά στρατεύματα από τον νότιο Λίβανο.

«Το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί. Καταλαβαίνω ότι το Ισραήλ έχει ανάγκες ασφαλείας… Αλλά στην πραγματικότητα, τώρα χρειαζόμαστε μια διαδικασία αμοιβαίας οικοδόμησης εμπιστοσύνης», λέει ο Γερμανός υπουργός.

Ο Βάντεφουλ ενθάρρυνε επίσης την λιβανέζικη κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι υπάρχει «μια αξιόπιστη, διαφανής και ταχεία διαδικασία αφοπλισμού της Χεζμπολάχ».

Αναγνωρίζει ότι πρόκειται για «ένα γιγάντιο έργο», αλλά υποστήριξε ότι αποτελεί «βασική προϋπόθεση για να βιώσει σταθερότητα αυτή η χώρα και να μην υπάρξει περαιτέρω σύγκρουση με το Ισραήλ».

ΥΠΕΞ Λιβάνου: Να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Γιούσεφ Ράγκι ζητά από τον Γερμανό ομόλογό του που βρίσκεται σε επίσκεψη να «βοηθήσει στην άσκηση πίεσης στο Ισραήλ για να σταματήσει τις επιθέσεις του».

«Μόνο μια διπλωματική λύση, όχι μια στρατιωτική, μπορεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα και την ηρεμία στο νότο», ανέφερε ο Ράγκι, σύμφωνα με το NNA.

Πρόσθεσε ότι «η λιβανέζικη κυβέρνηση συνεχίζει σταδιακά να εφαρμόζει την απόφασή της να θέσει όλα τα όπλα υπό τον έλεγχό της».

Πηγή: AFP