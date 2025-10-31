Καναδάς: Σύμφωνος ο Κάρνεϊ να επισκεφτεί την Κίνα μετά τη σημερινή συνάντηση με τον Σι

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, συμφώνησε να επισκεφθεί την Κίνα μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Παρασκευή, σε μια συνάντηση που μπορεί να σηματοδότησε ένα σημείο καμπής, αλλά δεν προσέφερε καμία πρόοδο στο εμπόριο.

Ο Σι και ο Κάρνεϊ συναντήθηκαν στο περιθώριο του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στο Γκιόνγκτζου της Νότιας Κορέας, το οποίο ήταν μέρος της περιοδείας του Κάρνεϊ στην Ασία με στόχο την εμβάθυνση των εμπορικών δεσμών και των δεσμών ασφαλείας στην περιοχή, καθώς ο Καναδάς προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή του από τις ΗΠΑ.

Η τελευταία επίσημη συνάντηση μεταξύ των ηγετών του Καναδά και της Κίνας πραγματοποιήθηκε το 2017, όταν ο τότε πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό είχε μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων με τον Σι σε μια συνάντηση στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο Καναδάς παραμένει σε μια εμπορική διαμάχη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον μεγαλύτερο εμπορικό του εταίρο.

Η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Καναδά, αλλά οι πρόσφατες διαμάχες έχουν περιπλέξει τις σχέσεις.

«Η συνάντηση σηματοδοτεί μια αλλαγή στον τόνο και ένα άνοιγμα στις σχέσεις στα υψηλότερα επίπεδα, αλλά αυτό δεν αποτελεί επιστροφή στη στρατηγική εταιρική σχέση», δήλωσε η Βίνα Νατζιμπούλα, αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Ασίας-Ειρηνικού του Καναδά. «Ο Καναδάς πρέπει να προχωρήσει με προσοχή, επειδή δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει ότι οι ενέργειες του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος έχουν αλλάξει από τότε που ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Κίνα ως ξένη απειλή για την ασφάλεια».

Είπε ότι ο Κάρνεϊ θα πρέπει να συνεχίσει να συνομιλεί με τους Κινέζους ηγέτες, αλλά να έχει επίγνωση των απειλών της Κίνας για τα συμφέροντα ασφαλείας του Καναδά, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών της να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στις υποθέσεις της Αρκτικής.

Ο Κάρνεϊ έχει τονίσει στο παρελθόν την ανάγκη επανεκκίνησης της ευρείας συνεργασίας με την Κίνα μετά από χρόνια επιδείνωσης των σχέσεων.

Τα τελευταία χρόνια, Καναδοί πολίτες συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν στην Κίνα, και οι αρχές ασφαλείας του Καναδά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Κίνα παρενέβη σε τουλάχιστον δύο ομοσπονδιακές εκλογές.

Ο Κάρνεϊ και ο Σι συζήτησαν εμπορικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών και αγροδιατροφικών προϊόντων, όπως η κανόλα, καθώς και των θαλασσινών και των ηλεκτρικών οχημάτων, ανέφερε το γραφείο του Κάρνεϊ.

«Ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ αποδέχτηκε την πρόσκληση του προέδρου Σι να επισκεφθεί την Κίνα σε μια αμοιβαία βολική χρονική στιγμή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Η Κίνα ανακοίνωσε προκαταρκτικούς δασμούς αντιντάμπινγκ στις καναδικές εισαγωγές κανόλας τον Αύγουστο, ένα χρόνο αφότου ο Καναδάς δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 100% στις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων.

Σι: Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τον Καναδά

Ο Σι είπε στον Κάρνεϊ ότι η Κίνα εκτιμά την δηλωμένη ετοιμότητα του Καναδά να βελτιώσει τις διμερείς σχέσεις, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV, προσθέτοντας ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τον Καναδά για να επαναφέρει τις σχέσεις σε καλό δρόμο.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο Κάρνεϊ δήλωσε σε μια επιχειρηματική εκδήλωση ότι ο κόσμος του βασισμένου σε κανόνες απελευθερωμένου εμπορίου και επενδύσεων είχε περάσει, προσθέτοντας ότι ο Καναδάς στοχεύει να διπλασιάσει τις μη αμερικανικές εξαγωγές του κατά την επόμενη δεκαετία.

Ωστόσο, η Νατζιμπούλα είπε ότι η Κίνα δεν πρέπει να θεωρείται ως η λύση στα προβλήματα του Καναδά με τις ΗΠΑ.

«Δεν πρέπει να διαφοροποιηθούμε μακριά από τις ΗΠΑ και να εμβαθύνουμε περισσότερο στην Κίνα», είπε. «Η υπερβολική εξάρτηση του Καναδά τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Κίνα έχει αποδειχθεί ότι είναι μια ευπάθεια που δεν μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά».

Πηγή: Reuters