Φιντάν: Η Τουρκία θα φιλοξενήσει συνάντηση για τη Γάζα τη Δευτέρα εν μέσω ανησυχιών για την κατάπαυση πυρός

Κόσμος

EPA/NECATI SAVAS

«Τα θέματα που συζητούνται αυτή τη στιγμή είναι το πώς θα προχωρήσουμε στο δεύτερο στάδιο, τη δύναμη σταθερότητας», εξήγησε ο Τούρκος ΥΠΕΞ

Οι υπουργοί Εξωτερικών ορισμένων μουσουλμανικών χωρών θα συναντηθούν στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα για να συζητήσουν την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τα επόμενα βήματα εκεί, όπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, εκφράζοντας ανησυχία για το εάν η κατάπαυση του πυρός θα συνεχιστεί.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα, ο Φιντάν τόνισε ότι στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών που εκπροσωπήθηκαν σε συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο.

Στη συνάντηση αυτή, για να συζητηθεί η κατάσταση στη Γάζα, συμμετείχαν η Τουρκία, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιορδανία, το Πακιστάν και η Ινδονησία.

«Τα θέματα που συζητούνται αυτή τη στιγμή είναι το πώς θα προχωρήσουμε στο δεύτερο στάδιο, τη δύναμη σταθερότητας», εξήγησε ο Φιντάν.

Αρνητικός ο Νετανιάχου στην εμπλοκή της Τουρκίας στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπαινίχθηκε την περασμένη εβδομάδα την αντίθεσή του σε οποιονδήποτε ρόλο των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο μιας αποστολής για την παρακολούθηση της εκεχειρίας με τη Χαμάς, η οποία υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Πηγή: Reuters

