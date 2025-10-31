Logo Image

Πολωνία: Τρίτη αναχαίτιση ρωσικού αεροσκάφους πάνω από τη Βαλτική αυτή την εβδομάδα

Κόσμος

Πολωνία: Τρίτη αναχαίτιση ρωσικού αεροσκάφους πάνω από τη Βαλτική αυτή την εβδομάδα

Shutterstock

Το αεροσκάφος δεν παραβίασε τον πολωνικό εναέριο χώρο, δήλωσε η Επιχειρησιακή Διοίκηση του Πολωνικού Στρατού

Η Πολωνία ανακοίνωσε σήμερα ότι τα μαχητικά της αεροσκάφη αναχαίτισαν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα για τρίτη φορά αυτή την εβδομάδα.

Το αεροσκάφος δεν παραβίασε τον πολωνικό εναέριο χώρο, δήλωσε η Επιχειρησιακή Διοίκηση του Πολωνικού Στρατού, αλλά όπως και σε προηγούμενα περιστατικά, δεν είχε κατατεθεί σχέδιο πτήσης και οι αναμεταδότες του ήταν απενεργοποιημένοι.

«Αυτή είναι ήδη η τρίτη τέτοια περίπτωση αυτή την εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη δραστηριότητα της ρωσικής αεροπορίας στην περιοχή της Βαλτικής», δήλωσε ο στρατός.

Οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή για πιθανές εισβολές στον εναέριο χώρο από τον Σεπτέμβριο, όταν τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά, λίγες μέρες αφότου περισσότερα από 20 ρωσικά drones είχαν εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Πηγή: Reuters

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube