Πολωνία: Τρίτη αναχαίτιση ρωσικού αεροσκάφους πάνω από τη Βαλτική αυτή την εβδομάδα

Η Πολωνία ανακοίνωσε σήμερα ότι τα μαχητικά της αεροσκάφη αναχαίτισαν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα για τρίτη φορά αυτή την εβδομάδα.

Το αεροσκάφος δεν παραβίασε τον πολωνικό εναέριο χώρο, δήλωσε η Επιχειρησιακή Διοίκηση του Πολωνικού Στρατού, αλλά όπως και σε προηγούμενα περιστατικά, δεν είχε κατατεθεί σχέδιο πτήσης και οι αναμεταδότες του ήταν απενεργοποιημένοι.

«Αυτή είναι ήδη η τρίτη τέτοια περίπτωση αυτή την εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη δραστηριότητα της ρωσικής αεροπορίας στην περιοχή της Βαλτικής», δήλωσε ο στρατός.

Οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή για πιθανές εισβολές στον εναέριο χώρο από τον Σεπτέμβριο, όταν τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά, λίγες μέρες αφότου περισσότερα από 20 ρωσικά drones είχαν εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Πηγή: Reuters