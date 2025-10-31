Logo Image

FBI: Συλλήψεις στο Μίσιγκαν για σχεδιαζόμενη «τρομοκρατική επίθεση» το Σαββατοκύριακο του Halloween

Κόσμος

FBI: Συλλήψεις στο Μίσιγκαν για σχεδιαζόμενη «τρομοκρατική επίθεση» το Σαββατοκύριακο του Halloween

REUTERS/Chalinee Thirasupa

Ο Κας Πατέλ, δήλωσε ότι οι πράκτορες είχαν «συλλάβει πολλά άτομα στο Μίσιγκαν»

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι το FBI συνέλαβε «πολλά άτομα» στο Μίσιγκαν, αποτρέποντας «πιθανή τρομοκρατική επίθεση… κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Χάλοουιν».

Ο Πατέλ, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συλλήψεις θα δοθούν σύντομα.

«Σήμερα το πρωί το FBI απέτρεψε μια πιθανή τρομοκρατική επίθεση και συνέλαβε πολλά άτομα στο Μίσιγκαν που φέρονται να σχεδίαζαν μια βίαιη επίθεση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Halloween», έγραψε ο Πατέλ στο X.

«Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Ευχαριστούμε τους άνδρες και τις γυναίκες του FBI και των αρχών επιβολής του νόμου παντού που στέκονται σε επιφυλακή 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και ολοκληρώνουν την αποστολή μας να υπερασπιστούμε την πατρίδα», έγραψε ο Πατέλ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ο καγκελάριος με το ψεύτικο όνομα. Και η πιο αληθινή συγγνώμη

Ο καγκελάριος με το ψεύτικο όνομα. Και η πιο αληθινή συγγνώμη

Το NBC News, επικαλούμενο τέσσερις ανώτερους αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου, ανέφερε ότι το FBI στο Ντιτρόιτ συνέλαβε «μια μικρή ομάδα νεαρών ατόμων… που σχεδίαζαν κάποια μορφή επίθεσης εν μέσω Χάλοουιν».

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η ομάδα «έχει σχέση με κάποια μορφή ξένου εξτρεμισμού».

Το Αστυνομικό Τμήμα στο Ντίαρμπορν του Μίσιγκαν, σε μια ανάρτηση στο Facebook, «ενημερώθηκε ότι το FBI διεξήγαγε επιχειρήσεις στην πόλη Ντίαρμπορν νωρίτερα σήμερα το πρωί».

«Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους κατοίκους μας ότι δεν υπάρχει καμία απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή», ανέφερε το υπουργείο.

Πηγή: CNBC

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube