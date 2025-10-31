FBI: Συλλήψεις στο Μίσιγκαν για σχεδιαζόμενη «τρομοκρατική επίθεση» το Σαββατοκύριακο του Halloween

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι το FBI συνέλαβε «πολλά άτομα» στο Μίσιγκαν, αποτρέποντας «πιθανή τρομοκρατική επίθεση… κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Χάλοουιν».

Ο Πατέλ, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συλλήψεις θα δοθούν σύντομα.

«Σήμερα το πρωί το FBI απέτρεψε μια πιθανή τρομοκρατική επίθεση και συνέλαβε πολλά άτομα στο Μίσιγκαν που φέρονται να σχεδίαζαν μια βίαιη επίθεση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Halloween», έγραψε ο Πατέλ στο X.

«Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Ευχαριστούμε τους άνδρες και τις γυναίκες του FBI και των αρχών επιβολής του νόμου παντού που στέκονται σε επιφυλακή 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και ολοκληρώνουν την αποστολή μας να υπερασπιστούμε την πατρίδα», έγραψε ο Πατέλ.

Το NBC News, επικαλούμενο τέσσερις ανώτερους αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου, ανέφερε ότι το FBI στο Ντιτρόιτ συνέλαβε «μια μικρή ομάδα νεαρών ατόμων… που σχεδίαζαν κάποια μορφή επίθεσης εν μέσω Χάλοουιν».

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η ομάδα «έχει σχέση με κάποια μορφή ξένου εξτρεμισμού».

Το Αστυνομικό Τμήμα στο Ντίαρμπορν του Μίσιγκαν, σε μια ανάρτηση στο Facebook, «ενημερώθηκε ότι το FBI διεξήγαγε επιχειρήσεις στην πόλη Ντίαρμπορν νωρίτερα σήμερα το πρωί».

«Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους κατοίκους μας ότι δεν υπάρχει καμία απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή», ανέφερε το υπουργείο.

Πηγή: CNBC