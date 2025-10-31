Η Ισπανία αποτίει φόρο τιμής στα θύματα του Φράνκο 50 χρόνια μετά τον θάνατό του

Η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας απέτισε φόρο τιμής σήμερα στα θύματα του εμφυλίου πολέμου της χώρας και της επακόλουθης τετραετούς διακυβέρνησης του στρατηγού Φρανθίσκο Φράνκο, ενόψει της 50ής επετείου από τον θάνατό του.

Ο Φράνκο ανήλθε στην εξουσία μέσω πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 1936 εναντίον της δημοκρατικά εκλεγμένης δημοκρατικής κυβέρνησης, ακολουθούμενου από τον τριετή πόλεμο που κέρδισε ο στρατός του.

Οι κυβερνητικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι περίπου 114.000 πολίτες εξαφανίστηκαν, πιθανώς σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις του Φράνκο, κατά τη διάρκεια του πολέμου και της επακόλουθης διακυβέρνησής του.

Σε μια εκδήλωση με τίτλο «Η μνήμη είναι δημοκρατία», ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ευχαρίστησε όσους αγωνίστηκαν για μια δημοκρατική Ισπανία.

«Ήταν απαραίτητο να καταργηθεί μια φρικτή δικτατορία που επιβλήθηκε με τη βία των όπλων, υποστηριζόμενη από την καταστολή και η οποία έκλεψε τα πιο βασικά δικαιώματα και ελευθερίες από εκατομμύρια Ισπανούς», δήλωσε σε μια αίθουσα γεμάτη συγγενείς των θυμάτων του Φράνκο.

Υπό χειροκροτήματα, ο Σάντσεθ παρουσίασε συμβολικές δηλώσεις αναγνώρισης και αποζημίωσης σε 18 ζώντα θύματα της καταστολής και απογόνους όσων έχουν πλέον αποβιώσει.

Μία από αυτές ήταν η Μαρία Λουίζα Ράμος, 98 ετών, η οποία κατέφυγε στη Γαλλία και επέζησε από το ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης Μαουτχάουζεν.

Μια άλλη ήταν η ανιψιά του ποιητή και θεατρικού συγγραφέα Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο οποίος δολοφονήθηκε από φασιστικές δυνάμεις στην αρχή του πολέμου. Η τύχη των λειψάνων του Λόρκα παραμένει άγνωστη.

Ο Σάντσεθ θρήνησε ένα κύμα «αναθεωρητισμού που επιδιώκει να θολώσει την ιστορία μας για να θολώσει το παρόν μας, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές», που προωθήθηκε από την ανερχόμενη ακροδεξιά, και ορκίστηκε να προστατεύσει τις ελευθερίες που ανακτήθηκαν μετά τον θάνατο του Φράνκο στις 20 Νοεμβρίου 1975.

Δημοκρατική Μνήμη

Το 2022, ο κυβερνητικός συνασπισμός μεταξύ των Σοσιαλιστών και της ριζοσπαστικής αριστεράς ενέκρινε έναν νόμο για τη Δημοκρατική Μνήμη που ασχολείται με την κληρονομιά του Φράνκο, διατάσσοντας την αφαίρεση των συμβόλων του Φράνκο και προωθώντας την αναζήτηση και τις εκταφές των θυμάτων που έχουν ταφεί σε ομαδικούς τάφους.

Ωστόσο, η ισπανική κοινωνία παραμένει σε μεγάλο βαθμό διχασμένη όσον αφορά το πώς τον αντιλαμβάνονται σήμερα. Μια δημοσκόπηση αυτόν τον μήνα έδειξε ότι το 21,3% των Ισπανών θεωρούν την εποχή του Φράνκο «καλή» ή «πολύ καλή» για τη χώρα.

Πηγή: Reuters