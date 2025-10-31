Η Ουκρανία κατέστρεψε έναν πύραυλο Ορέσνικ στη Ρωσία το καλοκαίρι του 2023, σύμφωνα με την SBU

Η Ουκρανία κατέστρεψε έναν από τους ρωσικούς πυραύλους Ορέσνικ μεσαίου βεληνεκούς σε ειδική επιχείρηση το καλοκαίρι του 2023, δήλωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας SBU.

Ο Βασίλ Μάλιουκ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από κοινού από την SBU, τις στρατιωτικές πληροφορίες GUR και τις ξένες πληροφορίες, προσθέτοντας ότι ήταν «100% επιτυχημένη».

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αναφορά.

Η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον πύραυλο Ορέσνικ – φουντουκιά στα ρωσικά – εναντίον της Ουκρανίας τον Νοέμβριο του 2024, στοχεύοντας μια αμυντική επιχείρηση στο Ντνίπρο, περισσότερο από ένα χρόνο μετά την υποτιθέμενη καταστροφή ενός από τους πυραύλους από το Κίεβο.

«Μπορούμε να πούμε σύντομα και περιεκτικά ότι ένα από τους τρεις Ορέσνικ καταστράφηκε με επιτυχία στο (ρωσικό) έδαφός τους στο Kapustin Yar…», δήλωσε ο Μάλιουκ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης υπό τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στην οποία παρευρέθηκαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο επικεφαλής των εξωτερικών πληροφοριών και άλλοι αξιωματούχοι.

Ο Μάλιουκ δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς διεξήχθη η επιχείρηση.

Οι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας δήλωσαν ότι η Ρωσία παρήγαγε τρία Ορέσνικ φέτος και σχεδίαζε να διπλασιάσει την ετήσια παραγωγή σε έξι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι 25 εταιρείες συμμετείχαν στην παραγωγή Ορέσνικ και προέτρεψε τους δυτικούς εταίρους της Ουκρανίας να τους επιβάλουν κυρώσεις.

Πούτιν: Αδύνατο να αναχαιτιστεί ο Ορέσνικ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το σύστημα Ορέσνικ είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί και έχει καταστροφική ισχύ συγκρίσιμη με ένα πυρηνικό όπλο, αν και οι Δυτικοί ειδικοί έχουν αμφισβητήσει αυτούς τους ισχυρισμούς. Ο Πούτιν δήλωσε τον Ιούνιο ότι η Ρωσία εντείνει την παραγωγή, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Οι πύραυλοι Ορέσνικ συμμετείχαν σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας τον περασμένο μήνα. Αυτή την εβδομάδα η Λευκορωσία, βασικός σύμμαχος της Ρωσίας, επιβεβαίωσε ότι θα αναπτύξει το πυραυλικό σύστημα Ορέσνικ στο έδαφός της, το οποίο συνορεύει με την Ουκρανία, τον Δεκέμβριο.

Πηγή: Reuters