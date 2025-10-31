Η Λετονία στέλνει «επικίνδυνο μήνυμα» για τα δικαιώματα των γυναικών, καταδικάζει το Συμβούλιο της Ευρώπης

Η απόφαση του κοινοβουλίου της Λετονίας να αποσυρθεί από την ευρωπαϊκή σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στέλνει ένα «επικίνδυνο μήνυμα», δήλωσε την Παρασκευή το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η πλειοψηφία των Λετονών βουλευτών (56-32) ψήφισε την Πέμπτη υπέρ της αποχώρησης από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, λέγοντας ότι προωθεί θεωρίες «φύλου» και νέους κανόνες σχετικά με την ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Εάν ο Λετονός πρόεδρος Έντγκαρς Ρίνκεβιτς υπογράψει την πρόταση, το κράτος της Βαλτικής θα γίνει η πρώτη και μοναδική χώρα της ΕΕ που θα αποχωρήσει από τη σύμβαση.

«Πρόκειται για ένα πρωτοφανές και βαθιά ανησυχητικό βήμα προς τα πίσω για τα δικαιώματα των γυναικών και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη», δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θεόδωρος Ρουσόπουλος.

«Η Λετονία στέλνει ένα επικίνδυνο μήνυμα: ότι η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των γυναικών μπορούν να αμφισβητηθούν ή να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης», είπε.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, με 46 κράτη μέλη και έδρα το Στρασβούργο, είναι ο θεματοφύλακας της ηπείρου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύμφωνα με τον κ. Ρουσόπουλο, η απόφαση του κοινοβουλίου «ελήφθη βιαστικά και τροφοδοτήθηκε από παραπληροφόρηση».

«Η Λετονία ακολουθεί τώρα την Τουρκία, η οποία αποσύρθηκε το 2021. Έκτοτε, οι γυναικοκτονίες και η βία κατά των γυναικών έχουν αυξηθεί απότομα», πρόσθεσε.

Η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία επικυρώθηκε από το λετονικό κοινοβούλιο τον Νοέμβριο του 2024, απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να αναπτύξουν νόμους και πολιτικές που αποσκοπούν στον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής σωματικής κακοποίησης.

