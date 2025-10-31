Η NASA απαντά στη συνωμοσιολογική θεωρία της Κιμ Καρντάσιαν για το αν ο άνθρωπος πάτησε ποτέ στο φεγγάρι

Απάντηση στη θεωρία της Κιμ Καρντάσιαν ότι ο άνθρωπος ουδέποτε πάτησε στο φεγγάρι, έδωσε η NASA ανοίγοντας έναν σπάνιο «διάλογο» με την διάσημη τηλεοπτική σταρ.

«Ναι, Κιμ, έχουμε πάει στη Σελήνη… έξι φορές!» έγραψε εκ μέρους της NASA, ο εκτελών χρέη διοικητή, Σον Ντάφι, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα σχόλια της Καρντάσιαν έγιναν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της για το πιο πρόσφατο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς The Kardashians.

Στο βίντεο, η Καρντάσιαν δείχνει στη συμπρωταγωνίστριά της Σάρα Πόλσον μια συνέντευξη του αστροναύτη Μπαζ Όλντριν, του ανθρώπου δηλαδή που μαζί με τον Νιλ Άρμστρονγκ έκαναν τα πρώτα βήματα στην επιφάνεια της Σελήνης ως μέλη της αποστολής Apollo 11, το 1969.

Yes, @KimKardashian, we’ve been to the Moon before… 6 times! And even better: @NASAArtemis is going back under the leadership of @POTUS. We won the last space race and we will win this one too : Hulu pic.twitter.com/CkexEEPFSv — NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) October 30, 2025

«Θα σου στείλω ένα εκατομμύριο άρθρα για τον Μπαζ Όλντριν και τον άλλον», λέει η Καρντάσιαν και μετά διαβάζει μια υποτιθέμενη απάντηση του Όλντριν στην ερώτηση «ποια ήταν η πιο τρομακτική στιγμή της αποστολής».

«Δεν υπήρξε κάποια τρομακτική στιγμή γιατί δεν συνέβη. Θα μπορούσε να ειναι τρομακτικό, αλλά δεν ήταν, γιατί δεν συνέβη», είναι η υποτιθέμενη απάντηση του Όλντριν.

Ποιο άρθρο διάβαζε η Καρντάσιαν και αν πράγματι το συγκεκριμένο απόσπασμα ανήκει στον Όλντριν, δεν έγινε γνωστό.

Λίγο αργότερα, η τηλεοπτική σταρ φαίνεται να λέει σε έναν παραγωγό: «Ασχολούμαι συνέχεια με θεωρίες συνωμοσίας», προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η προσελήνωση ήταν fake.

«Πιστεύω ότι ήταν σκηνοθετημένη. Έχω δει μερικά βίντεο όπου ο Μπαζ Όλντριν λέει ότι δεν συνέβη. Το λέει συνέχεια τώρα, σε συνεντεύξεις. Ίσως πρέπει να βρούμε τον Μπαζ Όλντριν», είπε.

Μετά τη μετάδοση του επεισοδίου, ο αξιωματούχος της ΝΑSΑ έκανε ανάρτηση στο X απαντώντας στην Καρντάσιαν με αναφορά και στο τρέχον πρόγραμμα σεληνιακής εξερεύνησης της NASA, (Artemis) που όπως λέει «επιστρέφει στη Σελήνη υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ».

«Μισό, τι παίζει όμως…»

«Κερδίσαμε την προηγούμενη διαστημική κούρσα και θα κερδίσουμε και αυτήν», την διαβεβαιώνει.

Η Καρντάσιαν όμως έχει κι άλλες απορίες και τον ρωτά για το διαστρικό αντικείμενο 3I/Atlas, το οποίο οι αστρονόμοι θεωρούν ότι μπορεί να είναι ο αρχαιότερος κομήτης που έχει παρατηρηθεί ποτέ.

«Μισό… τι παίζει με το 3I Atlas?!?!!!!!!!?????» ρωτά η Καρντάσιαν με καταιγισμό ερωτηματικών και θαυμαστικών.

Εν τέλει ο διάλογος κατέληξε με τον Ντάφι να προσκαλεί την Καρντάσιαν στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Κένεντι για να παρακολουθήσει την αποστολή Artemis προς τη Σελήνη.