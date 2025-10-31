Κομισιόν για το SAFE: Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία

H Τουρκία και η Νότια Κορέα έχουν κάνει αίτηση για πλήρη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, επανέλαβε η Κομισιόν, η οποία υπογραμμίζει ότι δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση ούτε έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις.

Για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει πρώτα η Κομισιόν να υιοθετήσει μια σύσταση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή να δοθεί εντολή για την εκκίνησή τους. Αυτό δεν έχει γίνει, σε αντίθεση με τη συμμετοχή άλλων τρίτων χωρών, όπως του Καναδά και του Ηνωμένου Βασιλείου, που βρίσκονται σε φάση διαπραγματεύσεων.

«Η προσοχή μας είναι στραμμένη σε αυτές τις διαπραγματεύσεις του Καναδά και του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε ο Τόμας Ρενιέρ, υπεύθυνος Τύπου για αμυντικά θέματα της Κομισιόν.

Πιέζει η Γερμανία

Ο ίδιος ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τον ρόλο της Γερμανίας, καθώς και για την πίεση του χρόνου, δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι στο τέλος Νοεμβρίου, οπότε και απάντησε: «Χρειαζόμαστε χρόνο για να αξιολογήσουμε τις αιτήσεις. Το SAFE είναι ακόμα ένα πολύ πρόσφατο πρόγραμμα, και τα κράτη-μέλη μας λαμβάνουν προσωρινές κατανομές.

Είμαστε ήδη σε διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία δεν είναι σημαντικός εταίρος ή ότι δεν διαθέτει ισχυρές αμυντικές δυνατότητες. Έχουμε λάβει τις επίσημες αιτήσεις και τις εξετάζουμε. Μια απόφαση θα ληφθεί όταν θα είμαστε σε θέση να την πάρουμε».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ