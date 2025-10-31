Υεμένη: Οι Χούθι λένε ότι κρατούμενοι υπάλληλοι του ΟΗΕ θα δικαστούν για σύνδεσή τους με ισραηλινή επίθεση

Οι υπό κράτηση ντόπιοι υπάλληλοι των Ηνωμένων Εθνών θα δικαστούν ως ύποπτοι για διασυνδέσεις με ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που δολοφόνησε κορυφαίους ηγέτες των Χούθι στην Υεμένη τον Αύγουστο, δήλωσε ο υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης των Χούθι στο Reuters.

Ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν και διοικείται από τους Χούθι, και αρκετοί άλλοι υπουργοί σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή στην πρωτεύουσα Σαναά τον Αύγουστο, η πρώτη τέτοια επίθεση που σκότωσε ανώτερους αξιωματούχους.

Συνολικά 36 υπάλληλοι των Ηνωμένων Εθνών συνελήφθησαν μετά από αυτήν την επίθεση, δήλωσε ο ΟΗΕ την Παρασκευή. Δεν είναι σαφές πόσοι από αυτούς θα δικαστούν.

Ο ΟΗΕ έχει επανειλημμένα απορρίψει τις κατηγορίες των Χούθι ότι εμπλέκονται προσωπικό του ΟΗΕ ή επιχειρήσεις του ΟΗΕ στην Υεμένη.

«Η διαδικασία οδεύει προς την ολοκλήρωσή της»

«Τα μέτρα που έλαβαν οι υπηρεσίες ασφαλείας πραγματοποιήθηκαν υπό πλήρη δικαστική εποπτεία. Η εισαγγελία ενημερωνόταν βήμα προς βήμα για κάθε ενέργεια που λάμβανε», δήλωσε ο υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών Αμπντουλαΐντ Αμπου Ρας σε συνέντευξή του στο Reuters.

«Επομένως, εφόσον η εισαγγελία είναι ενημερωμένη, είναι βέβαιο ότι αυτή η διαδικασία οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, οδηγώντας σε δίκες και έκδοση δικαστικών αποφάσεων», είπε.

Ο Αμπου Ρας δήλωσε ότι ένας πυρήνας εντός του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος εμπλέκεται σαφώς στην άμεση στόχευση της κυβέρνησης.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος, αλλά τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επανειλημμένα απορρίψει τις κατηγορίες ότι το προσωπικό εμπλέκεται σε κατασκοπεία.

Τουλάχιστον 59 μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ κρατούνται από τους Χούθι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία έχουν καταδικάσει αυτό που αποκαλούν αυθαίρετες κρατήσεις και έχουν ζητήσει την άμεση απελευθέρωση του προσωπικού τους και άλλων κρατουμένων.

Οι κατηγορούμενοι είναι Υεμενίτες και, σύμφωνα με το δίκαιο της Υεμένης, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη θανατική ποινή.

«Όλο και πιο δύσκολο» για τον ΟΗΕ να παράσχει βοήθεια

Ο ΟΗΕ κατηγόρησε τους Χούθι ότι λαμβάνουν μέτρα που έχουν καταστήσει ολοένα και πιο δύσκολο για τον οργανισμό να παρέχει βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη στην Υεμένη. Οι δυνάμεις ασφαλείας των Χούθι εισήλθαν σε πολλά γραφεία των Ηνωμένων Εθνών στη Σαναά την Κυριακή.

Εκατοντάδες προσωπικό του ΟΗΕ παραμένουν σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχεται από τους Χούθι, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού αριθμού διεθνών υπαλλήλων, δήλωσε ο Φαρχάν Χακ, αναπληρωτής εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών Αμπού Ρας δήλωσε ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις.

«Έχουμε διευκρινίσει σε μια σαφή και ρητή δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι θα υποστηρίξουμε και θα βοηθήσουμε οργανισμούς που είναι αφοσιωμένοι στις αρχές του ανθρωπιστικού έργου, διευκολύνοντας τις δραστηριότητες και το έργο τους», είπε.

Οι Χούθι έχουν ελέγξει μεγάλα τμήματα της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά, από τότε που κατέλαβαν την εξουσία το 2014 και στις αρχές του 2015.

Μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι Χούθι επιτέθηκαν σε παγκόσμιες θαλάσσιες οδούς για να δείξουν την αλληλεγγύη τους με την παλαιστινιακή μαχητική ομάδα. Η ομάδα εκτόξευσε συχνά πυραύλους προς το Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους αναχαιτίστηκαν.

Πηγή: Reuters