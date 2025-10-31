Logo Image

Ληστεία στο Λούβρο: «Υποτιμούσαμε χρόνια τέτοιους κινδύνους», αναγνωρίζει η Υπουργός Πολιτισμού

REUTERS/Abdul Saboor

Η Ρασιντά Ντατί για τις έρευνες μετά τη ληστεία στο Λούβρο

Η διοικητική έρευνα μετά τη  διάρρηξη στο Λούβρο αποκαλύπτει μια «χρόνια υποτίμησης» τέτοιων κινδύνων, λέει η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού, Ρασιντά Ντατί, μετά την κινηματογραφική ληστεία στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου.

Η Υπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε επίσης την εφαρμογή μέτρων κατά των ληστειών «πριν από το τέλος του έτους».

Μιλώντας στο δίκτυο ΤF1, η Ντατί ανακοίνωσε έναν «ολοκληρωμένο έλεγχο των κινδύνων διάρρηξης και κλοπής σε αυτό το μουσείο πριν από το τέλος του 2025.

Πρόσθεσε ότι θα εγκατασταθούν συσκευές κατά οχημάτων και «εισβολέων» σε δημόσιους δρόμους και ότι «η εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας θα είναι υποχρεωτική και συστηματική».

Θα μπορούσε ένα μαθηματικό πρόβλημα 50 ετών να έχει σώσει το Λούβρο από τους διαρρήκτες;

