Πολύ μικρός ο ουρανός του Βελγίου για τα F-35 των 5,6 δισ. ευρώ – Ζητείται «δανεικός» χώρος

Την περασμένη εβδομάδα, οι βελγικές ένοπλες δυνάμεις ανέπνευσαν με ανακούφιση, καθώς τέσσερα ολοκαίνουργια μαχητικά αεροσκάφη F-35 παρατάχθηκαν στην αεροπορική βάση Florennes, επτά χρόνια μετά την παραγγελία τους.

Ωστόσο, η κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα: ο εναέριος χώρος της χώρας είναι πολύ μικρός για να μπορούν οι πιλότοι να εκπαιδεύονται μέσα σε αυτόν.

Ο υπουργός Άμυνας Theo Francken σε ακρόαση της επιτροπής της Βουλής την περασμένη εβδομάδα ανέφερε ότι ο βελγικός εναέριος χώρος «δεν θα είναι επαρκώς μεγάλος για να καλύψει τις εκπαιδευτικές πτήσεις» με τα νέα αεροσκάφη.

Καμία έκπληξη – Έχει ξανασυμβεί

Αλλά όπως έκανε γνωστό, το Βέλγιο έχει ξεκινήσει συζητήσεις με συμμάχους, όπως την Ολλανδία, την Ιταλία και τη Νορβηγία, προκειμένου να επιτρέψουν στους Βέλγους πιλότους να εκπαιδεύονται στον εναέριο χώρο τους. Από τις αρχές του 2025, το Βέλγιο χρησιμοποιεί για την εκπαίδευση των πιλότων της, οκτώ F-35 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση Luke της Αριζόνα.

Για τους αναλυτές αμυντικών θεμάτων, η αποκάλυψη ότι ο ουρανός του Βελγίου είναι πολύ μικρός για εκπαιδευτικούς σκοπούς δεν ήταν αναπάντεχη έκπληξη. Οι ένοπλες δυνάμεις είχαν αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα με τα παλαιότερα μαχητικά αεροσκάφη F-16.

Διαβεβαίωσε επίσης ότι οι στρατιωτικές ασκήσεις δεν θα επηρεάσουν τις εμπορικές πτήσεις και ότι θα υπάρχει αρκετός χώρος στον εναέριο χώρο της χώρας,παρά την αύξηση κατά 700% της πολιτικής αεροπορίας στη χώρα από το 1980.

Τα γεγονότα οδήγησα τον γαλλικό Τύπο να ασκήσει -όχι και τόσο ευγενική- κριτική για τη δύσκολη θέση του Βελγίου.

Ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός BFMTV δήλωσε ότι «ακούγεται σαν ένα κακό βελγικό αστείο», ενώ το Armées.com το χαρακτήρισε «βελγική πανωλεθρία».

Μια μακροχρόνια διπλωματική διαμάχη

Η απόφαση του Βελγίου να αγοράσει αμερικανικά F-35 με αντίτιμο 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, αντί για αντίστοιχα ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη, έχει αποτελέσει τα τελευταία χρόνια ένα τεράστιο σημείο διαμάχης μεταξύ Βελγίου και Γαλλίας.

Οι διαφωνίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της προμήθειας αμυντικού εξοπλισμού αμερικανικής κατασκευής συνεχίζονται εδώ και χρόνια, καθώς το Βέλγιο επιδιώκει να αντικαταστήσει τον παλιό του στόλο με F-16, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980.

Το Βέλγιο διαθέτει σήμερα 45 F-16 και έχει δεσμευτεί να παραχωρήσει 30 από τα πιο παλιά στην Ουκρανία το 2026.

Τον Ιούλιο, ο Francken παρουσίασε το Στρατηγικό Αμυντικό Σχέδιο της κυβέρνησης για την περίοδο 2026-34, αποκαλύπτοντας ότι το Βέλγιο θα αγοράσει επιπλέον 11 F-35, τα οποία θα προστεθούν στα 34 που είχε ήδη αγοράσει από την Lockheed Martin με κόστος 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ανώτεροι εκπρόσωποι της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας δεν έκρυψαν την δυσαρέσκειά τους για την ανακοίνωση. Θα προτιμούσαν το Βέλγιο να αγοράσει τα γαλλικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη Rafale.

Ένα άρθρο στον γαλλικό αμυντικό ιστότοπο Forum Militaire εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της απόφασης του Βελγίου να «υπογράψει τσεκ στο Ουάσινγκτον».

Το άρθρο, το οποίο αναφερόταν στην «προδοσία» του Βελγίου έναντι της Γαλλίας, ανέφερε: «Πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε την αγορά ενός κλειστού αμερικανικού αεροσκάφους, σχεδιασμένου εκτός κάθε ευρωπαϊκής λογικής; Για πολλούς παρατηρητές, πρόκειται για ένα μεγάλο παράδοξο: το Βέλγιο υπερασπίζεται τη ρητορική της ευρωπαϊκής άμυνας, ενώ ενισχύει την εξάρτησή του από το ΝΑΤΟ».

