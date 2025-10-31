Οριστικό: Το κεντρώο D66 είναι ο νικητής των εκλογών στην Ολλανδία

Το κεντρώο D66 του Ρομπ Γέτεν κέρδισε οριστικά τις περισσότερες έδρες στις εκλογές της Τετάρτης, σύμφωνα με τηλεγράφημα του ANP, του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων της Ολλανδίας.

Με όλες τις ψήφους πλέον καταμετρημένες, το D66 δεν μπορεί να υπερκερασθεί από το ακροδεξιό «Κόμμα της Ελευθερίας» (PVV), του Γκέερτ Βίλντερς, σύμφωνα με το πρακτορείο που συλλέγει τα αποτελέσματα από όλες τις περιφέρειες της Ολλανδίας.

Θρίλερ

Το αποτέλεσμα στις ολλανδικές εκλογές είχε εξελιχθεί σε θρίλερ καθώς τα ξημερώματα της Πέμπτης, η διαφορά στις ψήφους μεταξύ των δύο κομμάτων ήταν 1.195 ψήφοι, υπέρ του D66.

Οι ολλανδικές εκλογές θεωρήθηκαν ως μία (ακόμη) δοκιμασία για το εάν η ακροδεξιά μπορεί να επεκτείνει περαιτέρω την απήχησή της ή αν έχει φτάσει στο απόγειό της σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Για τον Βίλντερς, το αποτέλεσμα της Τετάρτης ήταν πολύ χαμηλότερο από τις 37 έδρες που κέρδισε το -με ισχυρή αντιμεταναστευτική ρητορική- κόμμα του στις εκλογές του 2023.

Παραδοσιακά, το κόμμα με τις περισσότερες ψήφους αναλαμβάνει την προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης.

Καθώςτα κυρίαρχα κόμματα έχουν αποκλείσει ένα ενδεχόμενο συνασπισμού με τον Βίλντερς, αυτό θέτει τον Γέτεν σε πλεονεκτική θέση για να σχηματίσει κυβέρνηση και να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας.