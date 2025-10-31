Η Κομισιόν ετοιμάζει την Ευρώπη για πόλεμο με τη Ρωσία

Σχέδιο για την ταχύτερη μετακίνηση των αρμάτων μάχης σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία, ετοιμάζει η Κομισιόν, σύμφωνα με τους Financial Times.

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα, το σχέδιο θα παρουσιαστεί μέσα στον Νοέμβριο και προτείνει μια σειρά επιχειρησιακών πρωτοβουλιών για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου στρατιωτικών μεταφορών, προκειμένου να διευκολύνει την κίνηση στρατευμάτων, τεθωρακισμένων οχημάτων και βαρέων πυροβόλων σε ολόκληρη την Ένωση σε περίπτωση κρίσης ή σύγκρουσης.

«Το σχέδιο, όπως εξηγούν πηγές της ΕΕ στους Financial Times, προβλέπει τη δημιουργία μιας « δύναμης αλληλεγγύης», που θα αποτελείται από πολεμικά πλοία, τρένα και φορτηγά, τα οποία τα κράτη μέλη μπορούν να διαθέσουν.

Επιπλέον, η Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει μια αρχική δέσμη τεχνικών προτάσεων για τη βελτίωση των υποδομών μεταφορών και των τελωνειακών διαδικασιών , οι οποίες σήμερα, είναι συχνά δυσκίνητες και κατακερματισμένες.

«Στρατιωτική κινητικότητα»

Πρόκειται για μια από τις πιο κρίσιμες πτυχές της λεγόμενης « στρατιωτικής κινητικότητας»: η δυνατότητα, για παράδειγμα, να μετακινείται μια φάλαγγα αρμάτων μάχης από το Ρότερνταμ στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν εθνικές άδειες ή να αντιμετωπίζονται περιορισμοί σε γέφυρες, ακατάλληλες για τη διέλευση οχημάτων.

«Η πρόταση, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και το ΝΑΤΟ, στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας ταχείας αντίδρασης της ηπείρου σε περίπτωση εξάπλωσης ενός ρωσικού πολέμου πέρα ​​από τα σύνορα της Ουκρανίας», λένε πηγές στις Βρυξέλλες. «Με τις ΗΠΑ να έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν επιθυμούν πλέον να είναι πρωτίστως υπεύθυνες για την άμυνα της ηπείρου, οι Βρυξέλλες θέλουν η Ευρώπη να είναι σε θέση να αντιδρά χωρίς να εξαρτάται από την Ουάσιγκτον», προσθέτουν.

«Στρατιωτικός διάδρομος Σένγκεν »

Σε αυτό το πλαίσιο, το «ευρωπαϊκό στρατιωτικό δίκτυο» έχει σχεδιαστεί ως ένα είδος «στρατιωτικού διαδρόμου Σένγκεν», όπου άρματα μάχης και τα στρατεύματα, θα μπορούν να διασχίζουν την Γηραιά ήπειρο τόσο γρήγορα, σαν να είναι κανονικά, πολιτικά οχήματα και επιβάτες.

«Οι Βρυξέλλες θέλουν μ` αυτό το έργο να στείλουν ένα πολιτικό μήνυμα: Η Ευρώπη θέλει να είναι παράγοντας ασφάλειας, όχι απλώς σύμμαχος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν, που κυμαίνονται από το κόστος έως τις πολιτικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, γεγονός που θα καταστήσει την κατασκευή αυτού του δικτύου σχεδόν… κατόρθωμα», λένε οι βετεράνοι διπλωμάτες, που είχαν υπηρετήσει στο απώγειο του Ψυχρού Πολέμου.

Η Γερμανία πρωτοστατεί

Στη Γερμανία, κεντρικός κόμβος της ηπειρωτικής Ευρώπης, έχουν ήδη επιτευχθεί συνεργασίες με το τμήμα εμπορευματικών μεταφορών των γερμανικών σιδηροδρόμων ( Deutsche Bahn) και τον αμυντικό κολοσσό Rheinmetall για την υποστήριξη στρατιωτικών μετακινήσεων.

Η Lufthansa φέρεται επίσης να είναι έτοιμη να συνεισφέρει με υπηρεσίες συντήρησης στρατιωτικών αεροσκαφών και προγράμματα εκπαίδευσης των πιλότων.

Η Γερμανία, άλλωστε, διά του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, έχει καταστήσει σαφές πώς θέλει σε λίγα χρόνια να έχει τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη.

«Όλα αυτά αντιπροσωπεύουν μια τεράστια αλλαγή για μια Ευρώπη που, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, έτεινε να αναθέτει την ασφάλεια της Γηραιάς ηπείρου στο ΝΑΤΟ, και ιδιαίτερα στην Ουάσιγκτον», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπό την πίεση του προέδρου Τραμπ και του υπουργείου Πολέμου, αξιώνουν εδώ και καιρό από τα κράτη της ΕΕ να αυξήσουν σταδιακά στο 5% το ποσοστό του ΑΕΠ που επενδύεται στην άμυνα. «Οι Βρυξέλλες φαίνεται πάντως να θέλουν να δημιουργήσουν μια αυτόνομη στρατηγική υποδομή , συμβατή αλλά όχι υποταγμένη στην αλυσίδα διοίκησης της Ατλαντικής Συμμαχίας», λένε Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

«Άμυνα Ψυχρού Πολέμου»

Το σχέδιο της Επιτροπής αποτελεί μέρος μιας ανανεωμένης ευρωπαϊκής αμυντικής στρατηγικής , η οποία, εκτός από την ενσωμάτωση δικτύων πολιτικού και στρατιωτικού εφοδιασμού, περιλαμβάνει αυξημένη χρηματοδότηση για την αμυντική βιομηχανία και κοινή εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων.

Αυτή η προσέγγιση, σε σύγχρονη κλίμακα, θυμίζει την έννοια της «ηπειρωτικής άμυνας» στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ΕΕ έχει αποφασίσει να διαθέσει 800 δισεκατομμύρια ευρώ για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης. Ήδη, έχει διαθέσει πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαια που προορίζονται για κοινή παραγωγή πυρομαχικών.