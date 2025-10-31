Βρετανία: Επίπληξη Στάρμερ στην «ξεχασιάρα» Υπουργό Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς

Σε δύσκολη θέση ήρθε ο Κιρ Στάρμερ για την Υπουργό Οικονομίας, Ρέιτσελ Ριβς την οποία και επέπληξε, γιατί εκείνη παρέλειψε να εξασφαλίσει τα απαραίτητα έγγραφα για την ενοικίαση του σπιτιού της, μια νομική υποχρέωση που ισχύει μόνο για ορισμένες περιοχές στο νότιο Λονδίνο.

Η Ρέιτσελ Ριβς, η οποία γενικώς «παίζει το κεφάλι της» τελευταία, έλαβε μια ήπια επίπληξη από τον Κιρ Στάρμερ χθες το βράδυ.

Η Ριβς είχε στείλει επιστολή στον πρωθυπουργό ζητώντας συγγνώμη για το «ακούσιο σφάλμα» της να μην αιτηθεί άδεια για να νοικιάσει το σπίτι της στο νότιο Λονδίνο, κάτι το οποίο στη συνέχεια έπραξε.

Στην επιστολή του, ο Στάρμερ ανέφερε: «Είναι σαφώς λυπηρό το γεγονός ότι οι πληροφορίες σε αυτήν την αλληλογραφία δεν κοινοποιήθηκαν σε εμένα όταν μου γράψατε χθες το βράδυ, αλλά αποδέχομαι πλήρως ότι δεν γνωρίζατε, σε εκείνο το στάδιο, αυτά τα ηλεκτρονικά μηνύματα. Καταλαβαίνω ότι τα σχετικά ηλεκτρονικά μηνύματα ανακαλύφθηκαν από τον σύζυγό σας μόλις σήμερα το πρωί και ότι με ενημερώσατε το συντομότερο δυνατό.

»Αποδέχομαι ότι ενεργήσατε καλή τη πίστει όταν μου γράψατε χθες το βράδυ. Ωστόσο, θα ήταν σαφώς καλύτερο αν εσείς και ο σύζυγός σας είχατε διερευνήσει πλήρως όλη την αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το πρακτορείο ακινήτων πριν μου γράψετε χθες».

Το βράδυ της Τετάρτης, όταν η Daily Mail αποκάλυψε για πρώτη φορά αυτή την ιστορία, η Ριβς είπε ότι αυτή και ο σύζυγός της δεν γνώριζαν ότι χρειαζόταν άδεια για την ενοικίαση του σπιτιού. Χθες το βράδυ δημοσιεύτηκε μια ανταλλαγή email που έδειχνε ότι ο σύζυγος της είχε ενημερωθεί από το γραφείο ενοικίασης ότι χρειαζόταν άδεια και ότι αυτοί (το γραφείο) θα την λάμβαναν.

Με πληροφορίες από Guardian